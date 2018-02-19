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Около трех тысяч деревьев вырубят в зеленоградских лесах в этом году. Сажать новые деревья не будут 19.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Сухостойные деревья — ели, сосны, осины, березы, ольху — вырубят в лесу за МИЭТом, между 4 и 12 микрорайонами, между Никольским проспектом, Сосновой аллеей и Черным озером, возле улицы Юности со стороны 1 микрорайона, за 8 микрорайоном и в Западной промзоне. Взамен посадят кустарники и устроят цветники. Деревья сажать не будут.

Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru

В этих лесопарках вырубят 2835 сухостойных деревьев, удалят 3665 поваленных, еще 4272-м сделают санитарную обрезку. На вопрос о том, сколько деревьев посадят, пресс-служба департамента природопользования ответила, что запланирована посадка кустарников — боярышника, спиреи, вейгела, пузыреплодника. Их посадят вдоль Сосновой аллеи, проспекта Генерала Алексеева, возле поликлиники № 201 в 9 микрорайоне, в восточной части Школьного озера.

Кроме того, «Мосприрода» запланировала посадить цветочные и луковичные однолетние растения в цветниках и вазонах. Цветники устроят в парке Победы, в восточной части Школьного озера, у памятного валуна в парке Ровесник, мемориала «Блиндаж» напротив корпуса 137, на Филаретовской улице у могилы неизвестного красноармейца. Вазоны с цветами появятся на территории вольерного комплекса «Дом лани» у Никольского проезда.

Вырубки и посадки включены в план содержания природных территорий Зеленограда, которое обойдется в почти 62 миллиона рублей. Работы включают в себя и уход за растениями, вырубку борщевика, уход и ремонт лесных дорожек, детских и спортивных площадок в лесопарках.

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