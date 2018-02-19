В этих лесопарках вырубят 2835 сухостойных деревьев, удалят 3665 поваленных, еще 4272-м сделают санитарную обрезку. На вопрос о том, сколько деревьев посадят, пресс-служба департамента природопользования ответила, что запланирована посадка кустарников — боярышника, спиреи, вейгела, пузыреплодника. Их посадят вдоль Сосновой аллеи, проспекта Генерала Алексеева, возле поликлиники № 201 в 9 микрорайоне, в восточной части Школьного озера.

Кроме того, «Мосприрода» запланировала посадить цветочные и луковичные однолетние растения в цветниках и вазонах. Цветники устроят в парке Победы, в восточной части Школьного озера, у памятного валуна в парке Ровесник, мемориала «Блиндаж» напротив корпуса 137, на Филаретовской улице у могилы неизвестного красноармейца. Вазоны с цветами появятся на территории вольерного комплекса «Дом лани» у Никольского проезда.

Вырубки и посадки включены в план содержания природных территорий Зеленограда, которое обойдется в почти 62 миллиона рублей. Работы включают в себя и уход за растениями, вырубку борщевика, уход и ремонт лесных дорожек, детских и спортивных площадок в лесопарках.