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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Почему у Зеленограда нет статуса наукограда. Объясняет префект 17.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Наука и разработки с самого начала истории Зеленограда были основой его экономики. При этом у Зеленограда до сих пор нет статуса наукограда. Префект Анатолий Смирнов объяснил, почему.

Никто не считает, что Зеленоград чем-то хуже официально признанных наукоградов — проблема чисто юридическая. Наукоградом может быть муниципальное образование со статусом городского округа (города) — это регулируется федеральным законом №70. А Зеленоград — это административный округ, но не городской, территориальная единица — часть Москвы. По закону, ему нельзя присвоить статус наукограда, пояснил Смирнов.

Он отметил, что такой статус и не нужен. «Я несколько лет занимался этим вопросом. Не являясь главой администрации наукограда, принимал участие во всех форумах, конференциях наукоградов, — сказал Смирнов. — Пытались юридически прорабатывать этот вопрос, но оказалось что есть такое препятствие». Преференции, который дает статус наукограда, не больше тех, что Зеленоград сейчас имеет, отметил префект, а для технопарков и резидентов Особой экономической зоны имеющиеся преференции даже с лихвой перекрывают то, что мог бы дать наукоград.

Сейчас 13 российских городов имеют статус наукограда, восемь из них находятся в Московской области. Упомянутый федеральный закон определяет этот статус так: наукоград — муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом. Критерии присвоения статуса — научные, инновационные, экспериментальные разработки, испытания, подготовка кадров по приоритетным государственным направлениям развития науки и техники. Наукограды финансируются из федерального бюджета: государство предоставляет субвенции для развития и поддержки социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры.

Федеральный бюджет вложил существенные средства и в Зеленоград — в создание инфраструктуры особой экономической зоны. По сути многие городские магистрали, которымы пользуются все жители, реконструированы на эти средства. Компании-резиденты особой экономической зоны получают налоговые преференции и могут пользоваться специальным таможенным режимом. Льготы существуют и для компаний-резидентов зеленоградских технопарков, таких как «Элма» или СТМП.

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