Остановки меняют в Зеленограде с 2019 года. Панели с usb-разъемами появились впервые на новых павильонах 400-х автобусов, когда реконструировали Центральный проспект. Сейчас (на момент публикации) из 273 существующих остановок 250 — новые, оставшиеся обещают заменят до конца года, пообещали «Зеленоград.ру» в пресс-службе Мосгортранса.

А что касается зарядок на новых остановках, то они не работают там, где павильоны не подключены к электричеству. По той же причине там нет электронных табло или пилонов — тумб с мониторами, транслирующих расписание движения автобусов (такие есть на остановках вдоль Центрального проспекта).

Подключать остановки к электричеству мешают технические сложности, объясняли раньше в «Мосгортрансе». Во-первых, если под землей проходят коммуникации, подвести кабель невозможно. Во-вторых, нужна точка присоединения к электросетям в радиусе 200 метров от остановки. «Прокладывать более длинные кабельные трассы экономически нецелесообразно, особенно в условиях плотной городской застройки». Иначе говоря, дорого. Или сложно.

Соответственно, в первую очередь к электричеству подключают остановки, где это сделать проще технически или остановки с большим пассажиропотоком.

Однако есть остановки, где табло работает (соответственно, электричество есть), а зарядки — нет. «Так быть не должно — если работают табло, то зарядки тоже должны работать, — удивились в „Мосгортрансе“. — Наши специалисты выедут на место и проведут проверку, все исправим».

В зеленоградских автобусах тоже есть зарядки. Но их мало — в салоне НефАЗа всего три. Когда пассажиров много, к этим зарядкам еще надо как-то пробиться — встать или сесть рядом. И пользоваться ими так, чтобы кабель не мешал другим пассажирам.