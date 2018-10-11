Ультразвуковое исследование помогает безболезненно проверить почти все органы. Но при проведении УЗИ врачи иногда ошибаются и пугают сомнительными диагнозами. Вместе с врачом ультразвуковой диагностики из медцентра «Томоград» Лилией Латыповой разобрались откуда берутся ошибки, как найти грамотного ультразвуколога и что делать, если не уверены в его квалификации.
УЗИ основано на принципе, что наши органы и ткани по-разному пропускают ультразвуковые волны: отражают, поглощают или пропускают. Ультразвук, в отличие от рентгеновских лучей, не относится к ионизирующему излучению и никак не повреждает ДНК. Это значит, что УЗИ абсолютно безопасно. Даже для беременных.
Немного физики: разберёмся, как проходит само исследование. Датчик УЗ-аппарата выпускает звуковые волны и улавливает волны, которые возвращаются о тела. Затем компьютер интерпретирует эту информацию и выводит на экран изображение. Специальный гель выступает проводником между датчиком и телом. Ключевая фигура в исследовании — врач. Он анализирует изображение и решает, какие органы и ткани нормальные, а в каких есть отклонения.
Ультразвук оценивает структуру органов и систем. УЗИ выявляет патологии, заболевания и опухолевые процессы. Также с помощью УЗИ контролируют лечение: следят, как восстанавливаются ткани и изменяют лечебный план, если нужно.
Ультразвук плохо справляется с плотными структурами — костями. Ультразвуковые волны просто-напросто не пробиваются сквозь них. Поэтому чтобы продиагностировать кости внутри, обычно назначают другие исследования типа рентгена. Для диагностики остальных органов УЗИ подойдёт.
Лилия Латыпова рекомендует проходить УЗИ в профилактических целях один раз в год. Дело в том, что многие патологии типа опухолей и кист дают о себе знать уже на поздних стадиях. УЗ-аппарат способен увидеть патологию в зачатке. Если жалоб нет и вы лишь хотите убедиться, что всё в порядке — для профилактики достаточно основных диагностик: УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной железы и органов малого таза. Для женщин плюс УЗИ молочных желез. В любом случае, направить на УЗИ должен лечащий врач, оценив необходимость исследования именно для вас.
Необязательно. УЗ-аппарат может быть старым, но справляться со всеми задачами. Стандартной классификации аппаратов для ультразвука нет. Поэтому обычному человеку оценить качество оборудования для УЗИ сложно. Врачам важно, какие органы и системы смотрит аппарат и какие программы по компьютерной обработке можно в него заложить. Программы по компьютерной обработке влияют на качество визуализации. Грубо говоря, они помогают врачу лучше видеть и рассмотреть глубокие структуры так же подробно, как поверхностные.
Важны и оборудование, и врач. Некомпетентный врач даже за самым навороченным аппаратом может принять за норму то, что нормой не является. Например, при осмотре сосудов есть дополнительные отражения. Это не патология, но неквалифицированный врач может принять их за тромб. В этом случае врачу бы помог опыт.
Ультразвуколог — это врач с высшим медицинским образованием. Но диагноз ставит лечащий врач. Врач ультразвуковой диагностики описывает, что он видит. Для наглядности приведём пример. Перед нами многоэтажный дом. Врач УЗИ скажет, что в доме 66 квартир и в квартире №12 протечка труб. Как именно устранять протечку — будет решать другой специалист.
Об очевидных находках — камнях в почках, опухолях, разрывах — врач УЗИ сообщит. Также он посоветует, к какому врачу идти с этой проблемой и какие ещё анализы сдать перед приёмом. Но окончательный диагноз — за лечащим врачом.
Первый вариант: посмотреть резюме врача. Многие клиники публикуют на сайтах информацию об образовании и профессиональном опыте своих врачей. Конечно, опыт опыту рознь. Но можно принять за отправную точку, что опыт у врача УЗИ появляется через 2—3 года работы. Например, у Лилии Латыповой, которая помогала нам делать этот материал, профессиональный стаж — 27 лет.
Когда врач пишет статьи и ведёт активную научную деятельность, это показатель, что как минимум в одной теме он силён — например, разбирается в сосудах мозга. Но не факт, что отличный учёный будет таким же образцовым практиком.
Второй вариант: спросить о враче у других врачей. Даже если они работают в другой области, они смогут оценить профессиональные качества коллеги.
Третий вариант: спросить у знакомых. Возможно, они обращались к врачу, который помог, и дадут наводку. Но нужно быть готовым, что знакомые оценят не квалификацию врача, а его личные качества: насколько он был вежлив и как широко улыбался.
Обратитесь к лечащему врачу. Тем более если вы делаете УЗИ по назначению или чтобы выявить конкретное заболевание. Врач скажет, устраивают ли его результаты диагностики и можно ли на их основе назначить лечение. Если нет, ультразвуколог недосмотрел и нужно идти к другому.
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