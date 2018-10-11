Как выбрать хорошего врача УЗИ?

Первый вариант: посмотреть резюме врача. Многие клиники публикуют на сайтах информацию об образовании и профессиональном опыте своих врачей. Конечно, опыт опыту рознь. Но можно принять за отправную точку, что опыт у врача УЗИ появляется через 2—3 года работы. Например, у Лилии Латыповой, которая помогала нам делать этот материал, профессиональный стаж — 27 лет.

Когда врач пишет статьи и ведёт активную научную деятельность, это показатель, что как минимум в одной теме он силён — например, разбирается в сосудах мозга. Но не факт, что отличный учёный будет таким же образцовым практиком.

Второй вариант: спросить о враче у других врачей. Даже если они работают в другой области, они смогут оценить профессиональные качества коллеги.

Третий вариант: спросить у знакомых. Возможно, они обращались к врачу, который помог, и дадут наводку. Но нужно быть готовым, что знакомые оценят не квалификацию врача, а его личные качества: насколько он был вежлив и как широко улыбался.