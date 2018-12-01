Часто при выборе подарка мы думаем только о его практичности и о том, насколько он пригодится получателю в будущем. Но не стоит забывать и о приятных эмоциях, которые вызовет ваш подарок.
Рассказываем, как подарить друзьям и близким живых экзотических бабочек и о том, какие условия нужны для их содержания дома. Написать эту статью нам помог магазин тропических бабочек Flying Flowers.
На самом деле при правильном уходе тропические бабочки могут жить в домашних условиях. Продают насекомых в специальных магазинах, где можно купить и взрослых бабочек, и мини-фермы бабочек с инструкцией, по которой насекомых можно вырастить самостоятельно.
Например, в магазине Flying Flowers бабочек можно заказать в трех «форматах»: взрослые бабочки по отдельности, салют и ферма.
Салют — несколько бабочек в коробке, которую открывают прямо во время мероприятия, чтобы удивить и порадовать гостей праздника.
Ферма — это набор со всем необходимым для того, чтобы вырастить бабочку самостоятельно. В комплект входит куколка бабочки, домик для выращивания и инструкция по выведению насекомого.
Самое главное для бабочек — температура и влажность воздуха.
Комфортная для насекомых температура — 23-28 градусов. Если дома немного холоднее — с бабочкой ничего не случится, но она будет более спокойной и сонной.
Более важный фактор — влажность. В природе бабочки живут в тропических лесах, где влажность воздуха составляет до 90%. Чтобы бабочке было комфортно жить в квартире — поставьте в помещение с насекомыми увлажнитель воздуха или просто опрыскивайте их вручную. Это нужно делать 2-3 раза в день по один-два «пшика» из пульверизатора с расстояния в 20-30 сантиметров.
Кормить бабочек довольно просто. Они едят один-два раза в день меньше чем по 10 минут.
Есть несколько вариантов пищи для бабочек:
- Раствор меда в воде — самая распространенная пища для насекомых в домашних условиях. Мед разводят в воде в соотношении 1:10. Желательно, чтобы в меде не было консервантов. Это можно определить по консистенции меда. Натуральный мед может быть жидким, если произведен с августа по октябрь. В остальное время жидкая консистенция означает примеси консервантов в меде.
- Раствор сахара в воде. Его готовят, если меда под рукой нет. Сахар разводят в таком же соотношении — 1 часть сахара к 10 частям воды.
- Свежие фрукты. Некоторые бабочки любят есть сочные фрукты: банан, манго, апельсины, арбузы и дыни. Перед кормлением фрукты чистят от кожуры, измельчают и смешивают мякоть с раствором меда или сахара.
Обычно бабочки прилетают есть сами, но иногда отказываются от еды. В этом случае насекомое нужно аккуратно взять за основания крыльев и посадить на край блюдца с едой. Если бабочка отказывается — её хоботок расправляют зубочисткой и опускают его кончик в раствор. Можно помазать раствором передние лапки бабочек: на них находятся вкусовые рецепторы насекомых.
Во время самого кормления держать бабочку не нужно. Увидеть, что насекомое ест, можно по движению хоботка. Он расправляется и начинает шевелиться.
Продолжительность жизни бабочек зависит от вида и составляет от нескольких дней до нескольких недель. При этом в домашних условиях бабочки не сталкиваются с хищниками и живут в разы дольше. Например, среди бабочек, которые продаются в магазине Flying Flowers, «долгожитель» — Калиго Мемнон, или бабочка-сова. Она живет в домашних условиях до двух-трех месяцев.
Главное — правильный уход за бабочками, о котором мы писали выше. Для безопасности насекомых важно также помнить о том, что их привлекают источники света. Поэтому в комнате с бабочками все светильники должны быть только с полностью закрытыми плафонами, без прямого доступа к лампочке.
Кому угодно. Живые тропические бабочки станут приятным сюрпризом, который вызовет радость и удивление у людей всех возрастов.
Особенно впечатляюще выглядит салют из бабочек. Для большего эффекта его дарят прямо во время праздника — свадьбы или дня рождения. Представьте: виновники торжества открывают коробку, из которой вылетает сразу несколько ярких экзотических бабочек. А после праздника насекомых можно раздать гостям в качестве напоминания о событии — только важно не забыть рассказать им, как ухаживать за новым питомцем.
Для детей тропическая бабочка в качестве питомца — это возможность научиться ответственности и узнать больше о насекомых и окружающем мире. Особенно для этого подходит ферма бабочек — в таком случае ребенок увидит большую часть жизни насекомого: от куколки до взрослой особи.
Тропических бабочек можно подобрать на любой вкус и бюджет. Например, в магазине Flying Flowers цены на насекомых составляют от 290 за небольшую южноазиатскую бабочку Библис до 1790 рублей за огромный экземпляр Атакус Атлас — одну из самых больших бабочек в мире с размахом крыльев 22-26 см.
Стоимость мини-фермы начинается от 1500 рублей.
Ограничений нет и на салют из бабочек. Его можно составить из любых насекомых в любом количестве — опять же все зависит от ваших желаний и возможностей.
В Зеленограде, Клине и Солнечногорске тропических бабочек доставляет магазин Flying Flowers, который помог нам написать этот материал. Посмотреть ассортимент, узнать немного больше о тропических бабочках и заказать насекомых в подарок можно на сайте магазина по этой ссылке.
Заказывать бабочек лучше за две недели до праздника — так вы сможете выбрать нужные вам виды и количество. Если же сроки поджимают — в магазине в наличии постоянно имеются 5-10 бабочек для свободной продажи. После покупки бабочек вам доставят к нужному сроку. По Солнечногорску — доставка бесплатная, для Зеленограда и Клина её стоимость составит 200 рублей.
А чтобы решиться на необычный подарок вам было легче, Flying Flowers предоставили скидку для читателей Zelenograd.ru. При заказе по промокоду МОРФО заказ будет стоить дешевле на 15%.
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