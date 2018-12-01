Экзотических бабочек можно подарить? Разве они живут не только в зоопарках?

На самом деле при правильном уходе тропические бабочки могут жить в домашних условиях. Продают насекомых в специальных магазинах, где можно купить и взрослых бабочек, и мини-фермы бабочек с инструкцией, по которой насекомых можно вырастить самостоятельно.

Например, в магазине Flying Flowers бабочек можно заказать в трех «форматах»: взрослые бабочки по отдельности, салют и ферма.

Салют — несколько бабочек в коробке, которую открывают прямо во время мероприятия, чтобы удивить и порадовать гостей праздника.

Ферма — это набор со всем необходимым для того, чтобы вырастить бабочку самостоятельно. В комплект входит куколка бабочки, домик для выращивания и инструкция по выведению насекомого.