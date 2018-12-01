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Почему живые тропические бабочки — это необычный и полезный подарок для детей и взрослых 01.12.2018 Партнерский материал — Flying Flowers

Часто при выборе подарка мы думаем только о его практичности и о том, насколько он пригодится получателю в будущем. Но не стоит забывать и о приятных эмоциях, которые вызовет ваш подарок.

Рассказываем, как подарить друзьям и близким живых экзотических бабочек и о том, какие условия нужны для их содержания дома. Написать эту статью нам помог магазин тропических бабочек Flying Flowers.

Экзотических бабочек можно подарить? Разве они живут не только в зоопарках?

На самом деле при правильном уходе тропические бабочки могут жить в домашних условиях. Продают насекомых в специальных магазинах, где можно купить и взрослых бабочек, и мини-фермы бабочек с инструкцией, по которой насекомых можно вырастить самостоятельно.

Например, в магазине Flying Flowers бабочек можно заказать в трех «форматах»: взрослые бабочки по отдельности, салют и ферма.

Салют — несколько бабочек в коробке, которую открывают прямо во время мероприятия, чтобы удивить и порадовать гостей праздника.

Ферма — это набор со всем необходимым для того, чтобы вырастить бабочку самостоятельно. В комплект входит куколка бабочки, домик для выращивания и инструкция по выведению насекомого.

Но ведь за ними, наверное, сложно ухаживать? Какие бабочкам нужны условия?

Самое главное для бабочек — температура и влажность воздуха.

Комфортная для насекомых температура — 23-28 градусов. Если дома немного холоднее — с бабочкой ничего не случится, но она будет более спокойной и сонной.

Более важный фактор — влажность. В природе бабочки живут в тропических лесах, где влажность воздуха составляет до 90%. Чтобы бабочке было комфортно жить в квартире — поставьте в помещение с насекомыми увлажнитель воздуха или просто опрыскивайте их вручную. Это нужно делать 2-3 раза в день по один-два «пшика» из пульверизатора с расстояния в 20-30 сантиметров.

А что они едят? На кормление нужно много времени?

Кормить бабочек довольно просто. Они едят один-два раза в день меньше чем по 10 минут.

Есть несколько вариантов пищи для бабочек:

  • Раствор меда в воде — самая распространенная пища для насекомых в домашних условиях. Мед разводят в воде в соотношении 1:10. Желательно, чтобы в меде не было консервантов. Это можно определить по консистенции меда. Натуральный мед может быть жидким, если произведен с августа по октябрь. В остальное время жидкая консистенция означает примеси консервантов в меде.
  • Раствор сахара в воде. Его готовят, если меда под рукой нет. Сахар разводят в таком же соотношении — 1 часть сахара к 10 частям воды.
  • Свежие фрукты. Некоторые бабочки любят есть сочные фрукты: банан, манго, апельсины, арбузы и дыни. Перед кормлением фрукты чистят от кожуры, измельчают и смешивают мякоть с раствором меда или сахара.

Обычно бабочки прилетают есть сами, но иногда отказываются от еды. В этом случае насекомое нужно аккуратно взять за основания крыльев и посадить на край блюдца с едой. Если бабочка отказывается — её хоботок расправляют зубочисткой и опускают его кончик в раствор. Можно помазать раствором передние лапки бабочек: на них находятся вкусовые рецепторы насекомых.

Во время самого кормления держать бабочку не нужно. Увидеть, что насекомое ест, можно по движению хоботка. Он расправляется и начинает шевелиться.

Так ведь бабочки живут совсем мало?

Продолжительность жизни бабочек зависит от вида и составляет от нескольких дней до нескольких недель. При этом в домашних условиях бабочки не сталкиваются с хищниками и живут в разы дольше. Например, среди бабочек, которые продаются в магазине Flying Flowers, «долгожитель» — Калиго Мемнон, или бабочка-сова. Она живет в домашних условиях до двух-трех месяцев.

Главное — правильный уход за бабочками, о котором мы писали выше. Для безопасности насекомых важно также помнить о том, что их привлекают источники света. Поэтому в комнате с бабочками все светильники должны быть только с полностью закрытыми плафонами, без прямого доступа к лампочке.

А бабочек дарят взрослым или детям?

Кому угодно. Живые тропические бабочки станут приятным сюрпризом, который вызовет радость и удивление у людей всех возрастов.

Особенно впечатляюще выглядит салют из бабочек. Для большего эффекта его дарят прямо во время праздника — свадьбы или дня рождения. Представьте: виновники торжества открывают коробку, из которой вылетает сразу несколько ярких экзотических бабочек. А после праздника насекомых можно раздать гостям в качестве напоминания о событии — только важно не забыть рассказать им, как ухаживать за новым питомцем.

Для детей тропическая бабочка в качестве питомца — это возможность научиться ответственности и узнать больше о насекомых и окружающем мире. Особенно для этого подходит ферма бабочек — в таком случае ребенок увидит большую часть жизни насекомого: от куколки до взрослой особи.

Сколько стоят бабочки? Это дорого?

Тропических бабочек можно подобрать на любой вкус и бюджет. Например, в магазине Flying Flowers цены на насекомых составляют от 290 за небольшую южноазиатскую бабочку Библис до 1790 рублей за огромный экземпляр Атакус Атлас — одну из самых больших бабочек в мире с размахом крыльев 22-26 см.

Стоимость мини-фермы начинается от 1500 рублей.

Ограничений нет и на салют из бабочек. Его можно составить из любых насекомых в любом количестве — опять же все зависит от ваших желаний и возможностей.

Да, это интересно. И где можно купить такой подарок?

В Зеленограде, Клине и Солнечногорске тропических бабочек доставляет магазин Flying Flowers, который помог нам написать этот материал. Посмотреть ассортимент, узнать немного больше о тропических бабочках и заказать насекомых в подарок можно на сайте магазина по этой ссылке.

Заказывать бабочек лучше за две недели до праздника — так вы сможете выбрать нужные вам виды и количество. Если же сроки поджимают — в магазине в наличии постоянно имеются 5-10 бабочек для свободной продажи. После покупки бабочек вам доставят к нужному сроку. По Солнечногорску — доставка бесплатная, для Зеленограда и Клина её стоимость составит 200 рублей.

А чтобы решиться на необычный подарок вам было легче, Flying Flowers предоставили скидку для читателей Zelenograd.ru. При заказе по промокоду МОРФО заказ будет стоить дешевле на 15%.

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