Споры о том, нужно ли носить маски в общественных местах, продолжаются с тех пор, как появилась информация о новой коронавирусной инфекции. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как и многие другие организации, считает, что маски нужны только медицинским работникам, пациентам и людям, которые за ними ухаживают дома. Однако отдельные специалисты и некоторые врачебные организации считают, что маски нужно носить всем. Причем предлагается даже шить их самостоятельно — «из старой футболки». Также недавно стало известно, что специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний снова оценивают данные и, возможно, поменяют рекомендации (сейчас они совпадают с рекомендациями ВОЗ). Издание «Медуза» сделало подробный разбор аргументов за и против масок и предоставило его для свободного распространения.
Это сложный вопрос, и ответ на него зависит от разных факторов.
Но для начала нужно понимать, как распространяется новая коронавирусная инфекция. На данный момент известно, что есть два самых главных пути передачи. Во-первых, это капли, которые вылетают из человека, когда он кашляет, чихает и, например, говорит. Они довольно быстро опускаются вниз и если заканчивают свой путь на слизистых другого человека, тот может заболеть. Во-вторых, это контакт с зараженными поверхностями. Если больной человек покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом вы взялись за нее и потерли нос, то это тоже вполне может привести к заражению.
Еще один возможный путь распространения вируса — более мелкие капли, которые остаются в воздухе продолжительное время. Однако сейчас нет данных, говорящих о том, что в обычных условиях, когда вы не совершаете сложные манипуляции в отделении реанимации, в воздухе могут находиться такие частицы.
Маски могут защищать только в ситуациях, при которых на расстоянии меньше двух метров на вас кашляет человек. Именно поэтому они необходимы медицинским работникам, которые часто оказываются в таком положении. Но вот от заражения через соприкосновение с загрязненной поверхностью они вас не уберегут — как и от более мелких капель (если обычный человек вообще может с ними встретиться).
Действительно, так теоретически немного снижаются риски заболеть, и в нынешних условиях это само по себе немало. Если на вас кашлянет человек, маска хотя бы на время задержит капли слизи.
Но называть ее надежной защитой нельзя: у масок есть существенные недостатки.
- Маски не закрывают глаза. Соответственно, для вирусов остается доступным путь передачи, который для многих из них является одним из самых любимых.
- Маски не плотно прилегают к носу и рту, и вирус по-прежнему может туда попасть.
Правда, некоторые сторонники всеобщего ношения масок считают, что они помогут уменьшить распространение инфекции благодаря тому, что люди с коронавирусом, но без симптомов или до развития симптомов будут меньше его распространять. Возможно, это так. Но пока неясно, насколько активно такие люди вообще распространяют вирус. Кроме того, скорее всего, эффект будет заметен, только если все люди станут носить маски, причем будут делать это правильно (дополнительный аргумент: если все люди, а не только больные, будут носить маски в общественных местах, то не будет дискриминации тех, кто в масках).
Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Люди, которые выступают за всеобщее ношение масок, сейчас утверждают, что маски традиционно массово используются в странах Азии, и поэтому там новая коронавирусная инфекция распространяется не так активно. На графиках, приводимых в качестве доказательства, видно, что в таких странах заболевает меньше людей.
Сначала может показаться, что это весомый аргумент, однако Китай выпадает из этой «закономерности». Более того, на графике представлено всего несколько стран с такой традицией, и неясно, как выглядит ситуация в других. Также страны отличаются по мерам, которые они принимали. Поэтому одного графика для оценки ситуации недостаточно: нужен анализ различных факторов, благодаря которому станет понятно, каков вклад масок в этот результат (если этот вклад есть). Кроме того, в странах, где якобы предписано всем носить маски, официальные рекомендации на самом деле другие. Например, в Японии говорят, что носить маску в просторном помещении нет большого смысла. Правительство Италии, где люди стали активно носить маски, присоединялось к рекомендациям ВОЗ. Все это обстоятельства, которые требуют детального изучения.
Недоказанная эффективность масок — один из аргументов противников их всеобщего использования. Даже Роспотребнадзор, который все это время выступал за ношение масок, недавно признал: «Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана».
Не факт. Маски очень неудобно носить правильно: в них трудно дышать, очки могут запотевать — и это может спровоцировать их неправильное использование. Если не соблюдать правила, маски сами могут стать источником вируса. Например, если поправлять маску, касаясь ее внешней части, а потом тереть глаза, это может привести к заражению.
При этом различные эксперты указывают на то, что маски могут создавать ложное чувство безопасности: вероятно, люди, думая, что защищены, будут лишний раз выходить на улицу, не обращать должного внимания на дистанцию с другими и совершать прочие рискованные поступки, которые без маски они бы не совершили.
Но ни сторонники, ни противники ношения масок не могут похвастать тем, что у них есть результаты хороших научных исследований, которые бы указывали на преимущества или бесполезность масок в бытовых ситуациях.
Также есть большая проблема с тем, что медицинским работникам не хватает средств индивидуальной защиты, в том числе масок. Например, в США больницы принимают маски в дар от посторонних людей, причем рады будут даже одной штуке. Медицинские работники вынуждены носить маски дольше положенного, стерилизовать одноразовые маски и респираторы и даже шить их из марли. Это опасно.
Современные маски делаются из мелтблауна или спанбонда. Это нетканые материалы, которые создаются примерно так:
Они помогают задерживать капли, но при этом позволяют дышать. В имеющихся немногочисленных исследованиях маски из ткани показали себя хуже, чем простые одноразовые маски из нетканых материалов. ВОЗ пишет: «Тканевые (например, хлопковые или марлевые) маски не рекомендуются ни при каких обстоятельствах». Правда, Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что при всех многочисленных недостатках тканевых масок их можно использовать в крайнем случае, когда ничего другого не остается.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует достаточно простые и универсальные меры, которые защищают от многих вирусов:
- Правильно и регулярно мойте руки: не меньше 20 секунд, с мылом и тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель.
- Не прикасайтесь грязными руками к лицу, особенно носу, рту и глазам.
- Держитесь от людей как минимум на расстоянии метра. Особенно если очевидно, что они болеют.
- Распечатайте плакат с инструкцией, как правильно чихать и кашлять, и повесьте на работе или даже дома, чтобы окружающие вас люди представляли меньшую угрозу.
- Готовьте мясо и яйца как положено, то есть при достаточной температуре. (Коронавирус попал к человеку через еду. Вряд ли вы, находясь в России, можете получить еще один неизвестный человечеству вирус таким образом, но эта привычка защитит и от пищевого отравления, и от многих других инфекционных заболеваний).
Универсальный совет — следуйте инструкции на упаковке. Но есть и некоторые дополнительные рекомендации:
- Маску нужно надевать всегда, когда вокруг вас есть люди (даже если вы дома с семьей).
- Помойте руки перед тем, как надевать маску.
- Поверните ее правильной стороной к лицу (обычно она белая).
- Когда надеваете маску, согните проволоку так, чтобы она хоть сколько-нибудь плотно прилегала к носу. И вообще, постарайтесь сделать так, чтобы было по минимуму щелей.
- Одноразовую маску можно использовать только один раз.
- Когда носите маску, не трогайте ее.
- Когда маска становится грязной или влажной, меняйте ее.
- Снимайте маску за резинку или тесемку.
- После того, как снимете маску, выкиньте ее в закрывающееся мусорное ведро и помойте руки с мылом.
Да, есть, и они защищают лучше обычных масок. Но ВОЗ рекомендует их носить только медицинским работникам (и сейчас, безусловно, есть большой дефицит таких респираторов). Речь идет о респираторах FFP2 (обратите внимание: есть другие респираторы, например FFP1, с более слабой защитой, несмотря на солидный внешний вид). Причем у них есть несколько важных минусов:
- В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом.
- Такие респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, поэтому защита в таком случае хуже.
- Респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что выдыхаемый воздух без фильтра попадает наружу.