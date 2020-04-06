И кто прав?

Это сложный вопрос, и ответ на него зависит от разных факторов.

Но для начала нужно понимать, как распространяется новая коронавирусная инфекция. На данный момент известно, что есть два самых главных пути передачи. Во-первых, это капли, которые вылетают из человека, когда он кашляет, чихает и, например, говорит. Они довольно быстро опускаются вниз и если заканчивают свой путь на слизистых другого человека, тот может заболеть. Во-вторых, это контакт с зараженными поверхностями. Если больной человек покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом вы взялись за нее и потерли нос, то это тоже вполне может привести к заражению.

Еще один возможный путь распространения вируса — более мелкие капли, которые остаются в воздухе продолжительное время. Однако сейчас нет данных, говорящих о том, что в обычных условиях, когда вы не совершаете сложные манипуляции в отделении реанимации, в воздухе могут находиться такие частицы.

Маски могут защищать только в ситуациях, при которых на расстоянии меньше двух метров на вас кашляет человек. Именно поэтому они необходимы медицинским работникам, которые часто оказываются в таком положении. Но вот от заражения через соприкосновение с загрязненной поверхностью они вас не уберегут — как и от более мелких капель (если обычный человек вообще может с ними встретиться).