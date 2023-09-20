Можно ли убирать опавшие листья воздуходувкой, если она так громко шумит 20.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Если коротко: можно, но не везде. Убирать опавшую листву с газонов нужно так, чтобы их не повреждать. Для этого используют веерные грабли, а на открытых пространствах, удаленных от жилой застройки, рекомендуют пылесосы и ручные воздуходувы.

С этим правилом есть проблемы — минимальное расстояние до жилых домов не определено. В этом случае можно рассматривать предельный уровень шума возле жилых домов. По санитарным нормам он не должен превышать 70 децибел (дБА). Для измерения шум в децибелах есть множество приложений для телефона — с их помощью можно в принципе понять уровень шума вокруг вас в разных условиях.

Бензиновые воздуходувки обычно шумят сильней допустимого уровня, аккумуляторные — зависит от модели. Также некоторые модели позволяют регулировать воздушный поток и, соответственно, уровень шума.

Если вы видите дворника с воздуходувкой, а приложение на вашем телефоне показывает существенное превышение допустимого уровня шума, вам следует как минимум сфотографировать его или заснять на видео, а также подойти и выяснить название модели, которой он пользуется. Дальше — смотря на что вы способны: от жалобы в префектуру до вызова полиции по 112 для составления протокола об административном правонарушении (статья 6.4 КоАП РФ). Расскажите нам о своём опыте

Кстати, правила регламентируют использование воздуходувок для уборки листьев с газонов, но едва ли не чаще ими сметают листья с асфальта на газон. Непонятно, можно ли так делать. «Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру, чтобы выяснить этот вопрос

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Метки:
жкх, шум и закон о тишине, уборка улиц и дворов
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