Можно ли детям не ходить в школу при сильных морозах? 21.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Департамент образования Москвы рассказал, при каких температурах дети могут не ходить в школу (спойлер: двадцатиградусный мороз — не освобождает от занятий).

Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 градусов Цельсия.

Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26-28 градусов.

Старшеклассники — только если температура -31 градус и ниже.

При неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.

При этом в большинстве школ родители могут сами «освободить» ребенка от занятий на несколько дней без объяснения причин, «по семейным обстоятельствам».

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Метки:
школы, погода
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