Немного истории

До 2015 года в Москве не было пунктов приема «отслуживших» свое ёлок. Началось с передвижных пунктов, обслуживающих только восток и северо-восток столицы. В 2016-м организовали единственный на всю столицу постоянный пункт. В 2017-м открыли еще несколько, появился такой и в Зеленограде.

Проект стал пользоваться популярностью, количество пунктов приёма елей выросло, но всё еще недостаточно, тем не менее в 2018 году москвичи сдали хвойных в 12 с лишним раз больше: 7006 деревьев против 565 в предыдущем. В связи с этим столичные власти решили значительно увеличить количество пунктов приема ёлок, и оно выросло в новом 2019-м уже до 473, говорится на сайте мэра. Из них 19 — в Зеленограде. Пункты будут открыты с 9 января по 1 марта.