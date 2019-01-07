Большая часть новогодних ёлок после праздников оказывается на помойках, а затем отправляется на мусорные полигоны. На свалках нет условий для естественного разложения деревьев, тогда как они весьма полезный ресурс для переработки. Выясняли, куда в Зеленограде можно сдать пихты, сосны и ели и что перед этим нужно сделать.
До 2015 года в Москве не было пунктов приема «отслуживших» свое ёлок. Началось с передвижных пунктов, обслуживающих только восток и северо-восток столицы. В 2016-м организовали единственный на всю столицу постоянный пункт. В 2017-м открыли еще несколько, появился такой и в Зеленограде.
Проект стал пользоваться популярностью, количество пунктов приёма елей выросло, но всё еще недостаточно, тем не менее в 2018 году москвичи сдали хвойных в 12 с лишним раз больше: 7006 деревьев против 565 в предыдущем. В связи с этим столичные власти решили значительно увеличить количество пунктов приема ёлок, и оно выросло в новом 2019-м уже до 473, говорится на сайте мэра. Из них 19 — в Зеленограде. Пункты будут открыты с 9 января по 1 марта.
Публикуем список адресов и ежедневный режим работы.
- Никольский проезд, д. 2 («Дом лани»), 10:00—17:00 (последний понедельник месяца — санитарный день);
- корпус 126 (парковка у лестницы к корпусу 124), 10:00—13:00;
- корпус 234 (стоянка на месте снесенных корпусов), 10:00—13:00;
- корпус 351, 10:00—12:00 и 14:00—16:00;
- корпус 365, 10:00—12:00 и 14:00—16:00;
- корпус 403а (парковка), 10:00—13:00;
- корпус 521, 10:00—12:00 и 14:00—16:00;
- корпус 617, 10:00—12:00 и 14:00—16:00;
- Крюковская площадь (у корпусов 834а, б, в), 10:00—15:00;
- корпус 901 (площадь у катка), 10:00—15:00;
- корпус 1013а, 08:00—17:00;
- корпус 1137, 08:00—17:00;
- корпус 1206а, 08:00—17:00;
- корпус 1441, 08:00—15:00;
- корпус 1529, 08:00—15:00;
- корпус 1604, 08:00—15:00;
- корпус 1820, 08:00—15:00;
- корпус 2034 (территория катка), 08:00—15:00;
- корпус 2301 (территория катка), 08:00—15:00.
Пункты приема следует искать рядом с указанными корпусами. На переработку принимают ели, пихты и сосны. Хвойные идут на щепу, топливо, корм некоторым животным, удобрения, почвогрунт или на производство деревянных изделий, например спортинвентаря.
Обязательно нужно снять все украшения, мишуру, искусственный снег, блёстки и прочее.
Дерево для удобства можно привезти завернутым в полиэтилен или ткань, но их придется затем забрать с собой.
Ветки можно обломать, поскольку их все равно будут измельчать.
Взрослым ёлку лучше убирать накануне или в первый будний день после праздников. Для школьников правильнее — сразу после каникул. Так легче настроиться на рабочую волну.
Или же можно придерживаться традиции, то есть разобрать праздничное дерево непосредственно после старого Нового года. Лучше не менять ничего радикально и придерживаться устоев, которые сформировались у человека с детства, делится советами психологов РИА Новости.
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