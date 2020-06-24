Коммунальные услуги и домашний телефон теперь можно оплачивать автоматически через сайт правительства Москвы. Как это сделать 24.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Новая функция автоматической оплаты жилищно-коммунальных услуг и городского телефона по выставленным счетам появилась в сервисе «Мои платежи» на сайте правительства Москвы. Автоплатежи можно настроить на конкретные даты месяца или в день выставления счёта. Подтверждения оплаты придёт в тот же день на электронную почту и по СМС. Если не понравится, его всегда можно удалить. Портал рассказывает, как настроить автоматическую оплату и как контролировать свои счета.

Подключение автоплатежа

Перед созданием автоплатежа нужно оплатить счёт за текущий единый платёжный документ (ЕПД) и/или счёт Московской городской телефонной сети (МГТС). Они автоматически отображаются в сервисе «Мои платежи», если в личном кабинете указаны сведения о квартире (код плательщика, номер городского телефона). Следом на странице с результатом платежа появится предложение «Подключить автоплатёж».

После нажатия на эту кнопку откроется окно для настройки параметров автоплатежа: «Оплата текущего ЕПД», «Оплата домашнего телефона», наименование организации, выставившей счет, а также сведения о плательщике (код плательщика и номер городского телефона).

Здесь нужно указать максимальную сумму счёта (счёт будет оплачен в случае, если сумма платежа не превышает установленного лимита), а также день или период списания. Автоплатеж можно настроить по выставленному счёту или выбрать комфортный для начала оплаты день месяца. При этом частичная оплата услуг по выставленным начислениям с использованием автоплатежа не допускается.

Автоплатёж можно настроить только с банковской карты. Для настройки нужно выбрать или ранее сохранённую, или указать реквизиты другой банковской карты. При втором варианте будет необходимо подтвердить действие кодом, указанным в отправленном на мобильный телефон СМС.

Для получения уведомлений о списании средств понадобится сначала подтвердить номер мобильного телефона и электронной почты (если они не указаны в личном кабинете) — также с помощью кода, отправленного на мобильный и электронную почту.

После этого подключение автоплатежа к выбранной карте останется подтвердить новым кодом, присланным на мобильный телефон. Автоплатёж подключится после успешной проверки.

Дальше средства с банковской карточки за жилищно-коммунальные и  услуги МГТС будут списываться автоматически в выбранные пользователем портала даты или периоды. Уведомления об оплате придут на электронную почту и по СМС на мобильный телефон.

В письме будут указаны наименование автоплатежа, его сумма и дата списания. Квитанцию об оплате можно просмотреть или скачать, перейдя по ссылке в письме в личный кабинет на mos.ru. Если на выбранной карте окажется недостаточно средств, пользователя проинформируют об этом по тем же каналам.

Автоплатёж можно изменить или удалить

Можно скорректировать наименование платежа, максимальную сумму счета, а также день или период оплаты. Для этого в сервисе «Мои платежи» нужно перейти в раздел «Автоплатежи». В предлагаемом списке нужно выбрать тот, который хотите откорректировать или удалить.

При нажатии на название автоплатежа доступны функции «Редактировать», «Отключить», «Включить», «Удалить». При редактировании можно изменить название автоплатежа, максимальную сумму счёта, день или период списания.

Чтобы приостановить действие автоплатежа, нужно кликнуть на кнопку «Отключить». После подтверждения действия, автоплатеж будет отключён и списания средств не произойдет. При этом пользователь сможет возобновить действие этого автоплатежа снова — создавать заново не придётся.

Если автоплатеж больше не актуален, его можно полностью удалить, кликнув на соответствующую кнопку.

Другие доступные функции в сервисе «Мои платежи»

Помимо жилищно-коммунальных и телефонных услуг, в сервисе «Мои платежи» можно оплатить счета за детский сад, транспортные штрафы, а также практически все государственные и муниципальные услуги, которые оказывают в Москве. В том числе коммерческие, среди которых использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения и многое другое.

Для использования сервиса «Мои платежи» нужно авторизоваться на mos.ru и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой будет выполняться автоматический поиск счетов. Например, для автоматического поиска всех начислений за ЖКУ, в том числе электроэнергию и домашний телефон, в личном кабинете должны быть сохранены и подтверждены адрес, код плательщика, номер домашнего телефона и лицевой счет. Чтобы найти услугу, не отобразившуюся автоматически из-за недостаточных данных в личном кабинете, горожане могут воспользоваться поиском в разделе «Платные услуги».

Для оплаты в сервисе можно использовать банковскую карту, счёт мобильного телефона или электронный кошелёк. Чтобы распечатать или скачать квитанцию, нужно нажать на название счёта и открыть детальную информацию. Квитанции об оплате сохраняются на странице «История платежей».

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Метки:
жкх, оплата жилья
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Коммунальные услуги и домашний телефон теперь можно оплачивать автоматически через сайт правительства Москвы. Как это сделать Ответы
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