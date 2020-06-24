Подключение автоплатежа

Перед созданием автоплатежа нужно оплатить счёт за текущий единый платёжный документ (ЕПД) и/или счёт Московской городской телефонной сети (МГТС). Они автоматически отображаются в сервисе «Мои платежи», если в личном кабинете указаны сведения о квартире (код плательщика, номер городского телефона). Следом на странице с результатом платежа появится предложение «Подключить автоплатёж».

После нажатия на эту кнопку откроется окно для настройки параметров автоплатежа: «Оплата текущего ЕПД», «Оплата домашнего телефона», наименование организации, выставившей счет, а также сведения о плательщике (код плательщика и номер городского телефона).

Здесь нужно указать максимальную сумму счёта (счёт будет оплачен в случае, если сумма платежа не превышает установленного лимита), а также день или период списания. Автоплатеж можно настроить по выставленному счёту или выбрать комфортный для начала оплаты день месяца. При этом частичная оплата услуг по выставленным начислениям с использованием автоплатежа не допускается.

Автоплатёж можно настроить только с банковской карты. Для настройки нужно выбрать или ранее сохранённую, или указать реквизиты другой банковской карты. При втором варианте будет необходимо подтвердить действие кодом, указанным в отправленном на мобильный телефон СМС.

Для получения уведомлений о списании средств понадобится сначала подтвердить номер мобильного телефона и электронной почты (если они не указаны в личном кабинете) — также с помощью кода, отправленного на мобильный и электронную почту.

После этого подключение автоплатежа к выбранной карте останется подтвердить новым кодом, присланным на мобильный телефон. Автоплатёж подключится после успешной проверки.

Дальше средства с банковской карточки за жилищно-коммунальные и услуги МГТС будут списываться автоматически в выбранные пользователем портала даты или периоды. Уведомления об оплате придут на электронную почту и по СМС на мобильный телефон.

В письме будут указаны наименование автоплатежа, его сумма и дата списания. Квитанцию об оплате можно просмотреть или скачать, перейдя по ссылке в письме в личный кабинет на mos.ru. Если на выбранной карте окажется недостаточно средств, пользователя проинформируют об этом по тем же каналам.