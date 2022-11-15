Как меняется число жителей Зеленограда 15.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Сегодня население Земли достигло восьми миллиардов человек, сообщили в ООН и продолжает стремительно расти. А что происходит с нашим городом?

По официальным данным на начала 2022 года в Зеленограде жило более четверти миллиона человек (точней — 253,687). Получается, что каждый 32-тысячный житель Земли живёт в Зеленограде (и каждый 580-й житель России).

Последние 10-15 лет население Зеленограда растет примерно с такой же скоростью, что и население Земли, хотя, конечно, так было (и будет) не всегда.

В постсоветское время население Зеленограда снижалось только один раз — в 2021 году. Вероятно, это произошло из-за выросшей смертности от ковида.

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Метки:
численность населения, демография
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