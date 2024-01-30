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«Жилищник» добрался до очистки парковок после снегопада. Как помочь ему убрать снег чуть быстрей 30.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Такая филигранная очистка снега вокруг припаркованной машины, как на фото из одного зеленоградского района, происходит не так быстро, как хотелось бы. Но можно помочь «Жилищнику» убирать снег с парковок чуть быстрей.

Через несколько дней после снегопадов и настойчивых просьб, коммунальщики, наконец занялись парковочными местами и уборкой снега вокруг машин. Ситуацию во многих дворах довели до того, что многие парковочные места освободились сами собой, потому что редкая машина могла заехать на них через завалы снега. На все претензии «Жилищник» отвечал, что уборку снега ведет «поэтапно в рабочем режиме». И хотя по регламенту парковки от снега убирают в последнюю очередь, всё же полностью зачистить территорию должны за три дня.

И как всегда, самым сложным для «Жилищника» оказалось не убрать снег, а договориться с жителями о перемещении автомобилей на это время. При этом предварительные оповещений о времени уборки встречаются редко. Иногда «Жилищник» вообще публиковал видео уборки одновременно с просьбой убрать машины — понятно, что это практически лишено смысла.

А вот что следовало бы сделать управляющей компании — ещё во время снегопада максимально активно просить водителей оставлять под лобовым стеклом номер телефона и предупреждать, что надо быть готовым по звонку убрать машину. Мы не заметили таких предупреждений от «Жилищника», поэтому напоминаем сами — оставьте номер телефона под лобовым стеклом, чтобы наши парковки быстрей очищали от снега. При этом «Жилищнику» следует заранее, хотя бы за пару часов, пройтись по парковке и обзвонить автовладельцев. Это совсем простой процесс — надеемся, коммунальные службы с помощью префектуры способны внедрить его в свою работу.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, уборка улиц и дворов, дворники
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Обсуждение
Виталий Самойликов
12 часов назад
Прекрасная статья, здравые мысли, отличное фото!
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