Половина водителей согласна, чтобы их или чужой автомобиль передвинули для быстрой очистки парковки от снега. Другая половина против 18.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Среди водителей такую практику поддерживает 55% участников опроса, 45% — против. В опросе среди читателей «Зеленоград.ру» в телеграме и вконтакте приняло участие около 1700 человек.

Это предложение вызвало активное обсуждение. Основное требование — чёткость, предсказуемость и безопасность. Обязательно заранее предупреждать — обзванивать, обходить по квартирам (говорят, так делали в МЖК), сообщать по всем возможным каналам, чтобы водители хотя бы смогли узнать о предстоящей уборке.

Но коммуницировать с людьми «Жилищник» умеет плохо. Есть, казалось бы, простой способ — водитель оставляет под лобовым стеклом номер телефона. Прошлой зимой «Жилищник» просил это сделать и, согласно нашему опросу, подавляющее большинство водителей (около 80%) готово было пойти им навстречу. Но посмотрите сейчас на припаркованные машины — много ли там номеров? Потому что одного раза недостаточно — нужно напоминать об этом часто, а не раз в год.

Второй вопрос — безопасность машины. «Не нужно лезть к моей частной собственности и калечить ее», — пишет Сергей. Но «эта частная собственность припаркована на городской собственности, которую город обязан обслуживать», возражает ему Дмитрий. Как бы там ни было, требуется четкий регламент такого перемещения, вроде того, что есть для эвакуации машин-нарушителей или брошенных машин, а ответственность эвакуаторщика должна быть застрахована.

Третий вопрос — куда перемещать. Мало связаться с водителем и попросить переставить машину, если места, куда переставить, нет. Так или иначе, придётся «играть в пятнашки». Но, похоже, коммунальщики умеют это делать. Например, Мария видела, как эвакуатор поднимал машину, делал с ней круг, за это время место под ней расчищали, и машину ставили на место.

Но если даже машину переставили, хозяин должен легко найти её. Возможно, предлагают наши читатели, должен быть единый номер или телеграм-бот, где по номеру машины можно узнать, куда её переставили — похожая система уже действует для штрафстоянок. Возможно, получится с ней интегрироваться.

Есть ли практика перемещения машин для уборки парковок от снега, в каких случаях её применяют, как это регламентируется — спросим в префектуре и вернемся к вам с их ответом.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, уборка улиц и дворов, дворники
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Две недели протекала уличная труба с горячей водой в 4-м микрорайоне и, наконец, её эпично прорвало Новости
Больше четырехсот новых фонарей запланировали установить в Зеленограде в 2024 году. Вот места установки Новости
Мюзикл-шоу школы мюзикла Westend — 24 декабря в ДК МИЭТ Афиша
Школьное озеро сделают «эффектным» конкурентом городскому пруду. В 2024 году всю территорию вокруг него будут масштабно благоустраивать Новости
Проход через турникеты МЦД стал быстрей Новости
Студия коррекции фигуры под водой и не только L•O•V предлагает подарочные сертификаты — денежные и на процедуру по выбору Реклама
Резкое потепление привело к сходу снега с крыш. Владельцам квартир следует очистить свои карнизы Новости
Мосэнергосбыт под Новый год разыгрывает электричество Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) приглашает абитуриентов на экскурсию Реклама
Половина водителей согласна, чтобы их или чужой автомобиль передвинули для быстрой очистки парковки от снега. Другая половина против Истории
Важные изменения в работе городских травмпунктов и поликлиник c 18 декабря и дальше Новости
Афиша новогодних праздников в Kinderхолл — яркие утренники и вечеринки для детей Реклама
В этот день ровно 92 года назад родился знаменитый строитель Николай Злобин, в честь которого названа улица в Зеленограде. Вот его история без глянца Истории
Автобусный коллапс на Крюковской площади случился в пятницу вечером Новости
За подарками в «Интрендс»! Реклама
Маляры «Жилищника» снова покрасили подъезд вонючей краской — зимой и несмотря на запреты Роспотребнадзора и префектуры Новости
Число пострадавших в ДТП в ноябре резко снизилось по сравнению в прошлыми годами. Разбираем каждую аварию Новости
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 объявляет сезон UGG Реклама
Где будут принимать врачи поликлиники на Каштановой аллее после её закрытия на ремонт. Полная информация с номерами кабинетов Ответы
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение». С 1 по 15 января действует новогодняя скидка Реклама
К «Иридиуму» начали делать пристройку для кафе и ресторанов Новости
Ресторан вьетнамской кухни открылся в 16-м микрорайоне Новости
Изменять автобусные маршруты сразу после открытия остановки на Крюковской эстакаде не будут Новости
Подземные переходы после каждого снегопада превращаются в снежную горку. Подогрев ступеней не работает Новости
Когда автобус 28 вернут на прежний маршрут — через улицу Советскую? Ответы
АО «Радиус Автоматика» наращивает объемы производства электротехнической продукции — и открывает новые вакансии Реклама
Новый авторский интерактивный спектакль «Приёмная Деда Мороза» — 15-30 декабря в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
В здании вокзала в Крюково выпал снег Новости
Жители Менделеево просят Путина починить отопление и горячую воду Новости
Началась подготовка к переводу части старых зеленоградских домов на закрытую схему горячего водоснабжения. Вот их адреса Новости
«Несостыковкой» объяснила префектура невывоз мусора из 17-го микрорайона и пообещала наказать виновных. Но снова вышла несостыковочка Новости
На нечищенной после прорыва трубы дороге в Брехово застряла скорая помощь Новости
Почему опаздывают и отменяют поезда на МЦД-3. Объясняет перевозчик Ответы
Шоу-мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь» — 25 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Подари новогоднюю красоту с «Зелбукет» Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру