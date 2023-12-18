Среди водителей такую практику поддерживает 55% участников опроса, 45% — против. В опросе среди читателей «Зеленоград.ру» в телеграме и вконтакте приняло участие около 1700 человек.

Это предложение вызвало активное обсуждение. Основное требование — чёткость, предсказуемость и безопасность. Обязательно заранее предупреждать — обзванивать, обходить по квартирам (говорят, так делали в МЖК), сообщать по всем возможным каналам, чтобы водители хотя бы смогли узнать о предстоящей уборке.

Но коммуницировать с людьми «Жилищник» умеет плохо. Есть, казалось бы, простой способ — водитель оставляет под лобовым стеклом номер телефона. Прошлой зимой «Жилищник» просил это сделать и, согласно нашему опросу, подавляющее большинство водителей (около 80%) готово было пойти им навстречу. Но посмотрите сейчас на припаркованные машины — много ли там номеров? Потому что одного раза недостаточно — нужно напоминать об этом часто, а не раз в год.

Второй вопрос — безопасность машины. «Не нужно лезть к моей частной собственности и калечить ее», — пишет Сергей. Но «эта частная собственность припаркована на городской собственности, которую город обязан обслуживать», возражает ему Дмитрий. Как бы там ни было, требуется четкий регламент такого перемещения, вроде того, что есть для эвакуации машин-нарушителей или брошенных машин, а ответственность эвакуаторщика должна быть застрахована.

Третий вопрос — куда перемещать. Мало связаться с водителем и попросить переставить машину, если места, куда переставить, нет. Так или иначе, придётся «играть в пятнашки». Но, похоже, коммунальщики умеют это делать. Например, Мария видела, как эвакуатор поднимал машину, делал с ней круг, за это время место под ней расчищали, и машину ставили на место.

Но если даже машину переставили, хозяин должен легко найти её. Возможно, предлагают наши читатели, должен быть единый номер или телеграм-бот, где по номеру машины можно узнать, куда её переставили — похожая система уже действует для штрафстоянок. Возможно, получится с ней интегрироваться.

Есть ли практика перемещения машин для уборки парковок от снега, в каких случаях её применяют, как это регламентируется — спросим в префектуре и вернемся к вам с их ответом.