Съедобные грибы и ягоды активно растут в зеленоградских лесопарках. Однако собирать их можно далеко не везде. «Зеленоград.ру» разобрался, где по закону можно, а где нельзя собирать грибы и что будет за нарушение этих правил.
Разве я не могу собирать грибы и ягоды где угодно?
Нет. Собирать любые виды растений, в том числе ягоды грибы (а также сбивать и топтать грибы), нельзя на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), то есть на всей территории комплексного заказника «Зеленоградский». В него входит четверть территории города: почти весь лесопарк, а также Чёрное озеро, парк «Ровесник», территории вокруг Большого городского пруда, Малого пруда, Школьного озера, Никольского пруда.
Скорее всего, ничего. В реальности никто не следит за сбором грибов и ягод в лесопарках. Но по закону «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» (статья 30, часть 2) нарушителям грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.
«Нельзя сбивать и топтать грибы, поскольку они являются компонентом биоценоза и пищей для многих видов фауны. Так как грибы отличаются особенностью накапливать в себе вредные вещества, не стоит собирать грибы и в городской черте и у оживленных автодорог», — сообщили в Мосприроде.
В зеленоградские ООПТ не вошли территории «нового» города, кроме трёх родников в Каменке, на Горетовке и в Рожках. Также леса за границей Зеленограда не имеют статус особо охраняемых.
Кроме заготовки и сбора всех видов растений и их частей, нельзя самовольно сажать или повреждать деревья и кусты, специально беспокоить, ловить уничтожать или разорять гнезда и норы диких животных, разводить костры и огонь в мангалах, сжигать сухие листья и траву, ходить с любыми приспособлениями для отлова или отстрела животных. Полный список запретов — в законе об ООПТ