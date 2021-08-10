А что будет, если сорвать ягоды или грибы в неположенном месте?

Скорее всего, ничего. В реальности никто не следит за сбором грибов и ягод в лесопарках. Но по закону «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» (статья 30, часть 2) нарушителям грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

«Нельзя сбивать и топтать грибы, поскольку они являются компонентом биоценоза и пищей для многих видов фауны. Так как грибы отличаются особенностью накапливать в себе вредные вещества, не стоит собирать грибы и в городской черте и у оживленных автодорог», — сообщили в Мосприроде.