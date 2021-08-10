Где в Зеленограде можно собирать грибы и ягоды (оказывается, далеко не везде) 10.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Съедобные грибы и ягоды активно растут в зеленоградских лесопарках. Однако собирать их можно далеко не везде. «Зеленоград.ру» разобрался, где по закону можно, а где нельзя собирать грибы и что будет за нарушение этих правил.

Разве я не могу собирать грибы и ягоды где угодно?

Нет. Собирать любые виды растений, в том числе ягоды грибы (а также сбивать и топтать грибы), нельзя на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), то есть на всей территории комплексного заказника «Зеленоградский». В него входит четверть территории города: почти весь лесопарк, а также Чёрное озеро, парк «Ровесник», территории вокруг Большого городского пруда, Малого пруда, Школьного озера, Никольского пруда.

А что будет, если сорвать ягоды или грибы в неположенном месте?

Скорее всего, ничего. В реальности никто не следит за сбором грибов и ягод в лесопарках. Но по закону «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» (статья 30, часть 2) нарушителям грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

«Нельзя сбивать и топтать грибы, поскольку они являются компонентом биоценоза и пищей для многих видов фауны. Так как грибы отличаются особенностью накапливать в себе вредные вещества, не стоит собирать грибы и в городской черте и у оживленных автодорог», — сообщили в Мосприроде.

Где тогда можно их собирать?

В зеленоградские ООПТ не вошли территории «нового» города, кроме трёх родников в Каменке, на Горетовке и в Рожках. Также леса за границей Зеленограда не имеют статус особо охраняемых.

А что ещё нельзя делать на особо охраняемых природных территориях?

Кроме заготовки и сбора всех видов растений и их частей, нельзя самовольно сажать или повреждать деревья и кусты, специально беспокоить, ловить уничтожать или разорять гнезда и норы диких животных, разводить костры и огонь в мангалах, сжигать сухие листья и траву, ходить с любыми приспособлениями для отлова или отстрела животных. Полный список запретов — в законе об ООПТ

Читайте также
Три особо охраняемые природные территории созданы в Зеленограде: комплексный заказник и два памятника природы. Что не попало под охрану
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, особо охраняемые природные территории (оопт)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Кандидат в Госдуму от КПРФ Иван Ульянченко опубликовал свою программу. Вот её краткий пересказ Новости
Кремлевскую «Чайку», возившую советского министра иностранных дел, продают в Зеленограде. Мы поговорили с её владельцем Истории
Пропал 57-летний Александр Трифанов. Помогите найти Новости
Начался поиск волонтёров для помощи людям у временного пешеходного моста в Крюково Новости
«Зеленопарк» запустил свой сервис проката электросамокатов по городу. Вот как он работает и сколько стоит Новости
Где в Зеленограде можно собирать грибы и ягоды (оказывается, далеко не везде) Ответы
Первые детские соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 14 августа на Большом городском пруду Афиша
Павильон «Здоровая Москва» на площади Юности возобновил работу в обычном режиме. Раньше там была только вакцинация, а теперь — дополнительные исследования для переболевших ковидом Новости
Остановку «Пожарное депо» переименовали в «Храм Александра Невского» Новости
Высокий, узкий, ненадежный и скользкий — четыре главные претензии к временному пешеходному мосту на станции Крюково. И чем он опасен в будущем Истории
Кандидата от «Яблока» Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму по нашему округу за связь со структурами Навального. Он будет обжаловать это решение Новости
«Держать и не пущать бессмысленно». Сергей Собянин вступился за электросамокаты Новости
Умерла создатель и руководитель зеленоградского хора «Кантилена» Ирэна Сарнацкая Новости
Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Истре. За помощь в розыске одного из них полиция обещает миллион рублей Новости
Префект попросил мэрию организовать автобусный маршрут, чтобы не идти по неудобному мосту. «Зеленоград.ру» предлагал это ещё до его открытия Новости
Кассы Мосгортранса на Крюковской площади снова работают. Их переставили ближе к корпусу 834 Новости
«Не готовы к физическим наказаниям на тренировках — отдавайте детей на вышивание». Что думают зеленоградские тренеры о «воспитательном» насилии в спортивных секциях Истории
Курьеры «Самоката» устроили хоровод вокруг фонтана на площади Юности Жизнь
«Опытные преподаватели, маленькие группы и практически индивидуальные занятия». Завкафедрой Права МИЭТ, профессор Лев Бертовский о современных правовых нормах и самых нужных юристах 21-го века Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Наш очаг культуры. Как первый клуб в поселке Крюково появился в конюшне, потом сгорел в день открытия, а сейчас порос деревьями Истории
Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне превратился в городское захолустье. Уже год здесь не могут закончить ремонт Истории
Черно-белое кафе-пекарня «Нуар» открылось в бизнес-центре на Центральной площади. В меню — кофе, десерты, выпечка и закуски Новости
Девять лайфхаков для М-11, чтобы ездить удобнее и меньше платить Истории
Как сотрудники РЖД помогают людям переходить высокий пешеходный мост в Крюково (оказалось, довольно плохо) Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». С 5 августа в «Синема парк Зеленопарк» Афиша
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена пройдет с 9 по 20 августа Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру