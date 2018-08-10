Откуда везут дыни и арбузы и как их выбирать — рекомендации Роспотребнадзора

Арбузы и дыни привозят из Краснодара, Ростова, Астрахани и Дагестана, по данным столичной мэрии их цена на городских ярмарках: арбузы от 30 рублей/кг, дыни от 80 рублей/кг. На городских бахчевых развалах цены держат такими же. «В сетевых магазинах можно найти дешевле — от 20 и 60 рублей за один килограмм соответственно», — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. И слегка ошибся — от 10 и 30 рублей.

Оптимальный вес арбуза пять-семь килограмм. Большие арбузы могут быть подкормленными, маленькие скорее всего не зрелые. Земляное пятно должно быть жёлтое, а не белое. Предпочтительнее выбирать арбузы яркой окраски с контрастными темными и светлыми полосками — чем контрастнее, тем лучше. От щелчка спелый арбуз резонирует. С зелёным хвостиком лучше не брать, это знак того, что ягода сорвана до полного созревания.

Дыню выбирают иначе, она должна быть целой, без вмятин и трещин. Спелые дыни источают аромат с нотками ванили, груши, меда и даже ананаса. Если дыня пахнет зеленью или не пахнет вообще— она наверняка неспелая, возможно разочарование. Если дыня спелая, звук от шлепка по ней будет глухим. Спелость дыни определяют по ее «носику» — месту, где рос цветок. «Носик» должен быть мягким.

В столичном Роспотребнадзоре москвичам настойчиво рекомендуют не покупать арбузы и дыни у случайных лиц, на стихийных рынках, на обочинах автодорог. Продукты на легальных площадках проверяются на соответствие всем необходимым нормам, пробы берут еженедельно. Продажа бахчевых с земли, из железных сеток или грузовых машин незаконна, нарушителям грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей, а продавцам — 2,5 тысячи рублей, как сообщает мэрия. Пожаловаться на нарушения и незаконные торговые точки жители могут в управу своего района или на горячую линию Госинспекции по недвижимости по телефону 8(495)628-5362.

Не советуют и приобретать бахчевые с надрезами или просить продавца сделать надрез для определения их спелости. «Это запрещено санитарными правилами, так как есть вероятность бактериального обсеменения. Жара и наличие питательной среды (сладкой мякоти) — условия, способствующие быстрому росту и размножению бактерий», — пояснили в Роспотребнадзоре.