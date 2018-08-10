Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Где самые дешевые арбузы и дыни в Зеленограде (а где самые дорогие) 10.08.2018 ZELENOGRAD.RU

От 10 до 127 рублей за килограмм арбузов и от 30 до 375 рублей за дыни — таковы цены на бахчевые в Зеленограде. Сезон их продажи официально открыли в Москве в первых числа августа: арбузы и дыни продают на бахчевых развалах, а также в магазинах, на рынках и ярмарках выходного дня. Наш корреспондент Рамиля Сайдгараева обошла зеленоградские торговые точки и выяснила, где самые низкие цены и где самый симпатичный товар.

Супермаркет «Азбука вкуса» — арбузы 29—127, дыни 79—347

«Азбука вкуса» — единственное место в Зеленограде, где гурманы могут купить не только обычные арбузы и дыни по обычным ценам, но и экзотические сорта. Например, арбуз без косточек или мускусную дыню.

Супермаркет «Пятёрочка» — арбузы 19.99, дыни 45.99
Супермаркет «Билла» — арбузы 19.90, дыни от 29.90
Супермаркет «Перекрёсток» — арбузы 15.90, дыни от 41.90
Магазин «Верный» — арбузы 18, дыни от 46
Бахчевая палатка — арбузы 30, дыни от 65
Крюковский рынок — арбузы от 20, дыни от 50
Шатёр на Крюковском рынке — арбузы 35, дыни от 70
Магазин «Десяточка» — арбузы 39, дыни от 55
Магазин «Вкусвилл» — арбузы 28, дыни от 57
Гипермаркет «Лента» — арбузы 9.99, дыни от 29.89
Супермаркет «Дикси» — арбузы 14.99, дыни от 39.90
Супермаркет «Атак» — арбуз 19.90, дыни от 34.90
Откуда везут дыни и арбузы и как их выбирать — рекомендации Роспотребнадзора

Арбузы и дыни привозят из Краснодара, Ростова, Астрахани и Дагестана, по данным столичной мэрии их цена на городских ярмарках: арбузы от 30 рублей/кг, дыни от 80 рублей/кг. На городских бахчевых развалах цены держат такими же. «В сетевых магазинах можно найти дешевле — от 20 и 60 рублей за один килограмм соответственно», — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. И слегка ошибся — от 10 и 30 рублей.

Оптимальный вес арбуза пять-семь килограмм. Большие арбузы могут быть подкормленными, маленькие скорее всего не зрелые. Земляное пятно должно быть жёлтое, а не белое. Предпочтительнее выбирать арбузы яркой окраски с контрастными темными и светлыми полосками — чем контрастнее, тем лучше. От щелчка спелый арбуз резонирует. С зелёным хвостиком лучше не брать, это знак того, что ягода сорвана до полного созревания.

Дыню выбирают иначе, она должна быть целой, без вмятин и трещин. Спелые дыни источают аромат с нотками ванили, груши, меда и даже ананаса. Если дыня пахнет зеленью или не пахнет вообще— она наверняка неспелая, возможно разочарование. Если дыня спелая, звук от шлепка по ней будет глухим. Спелость дыни определяют по ее «носику» — месту, где рос цветок. «Носик» должен быть мягким.

В столичном Роспотребнадзоре москвичам настойчиво рекомендуют не покупать арбузы и дыни у случайных лиц, на стихийных рынках, на обочинах автодорог. Продукты на легальных площадках проверяются на соответствие всем необходимым нормам, пробы берут еженедельно. Продажа бахчевых с земли, из железных сеток или грузовых машин незаконна, нарушителям грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей, а продавцам — 2,5 тысячи рублей, как сообщает мэрия. Пожаловаться на нарушения и незаконные торговые точки жители могут в управу своего района или на горячую линию Госинспекции по недвижимости по телефону 8(495)628-5362.

Не советуют и приобретать бахчевые с надрезами или просить продавца сделать надрез для определения их спелости. «Это запрещено санитарными правилами, так как есть вероятность бактериального обсеменения. Жара и наличие питательной среды (сладкой мякоти) — условия, способствующие быстрому росту и размножению бактерий», — пояснили в Роспотребнадзоре.

 Реклама
Детский сад «Теремок» УДП РФ приглашает детей от 1,5 до 7 лет Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Как научить ребенка понимать прочитанное? Объявления
Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара?
Жилой комплекс возле Зеленограда не будут достраивать. Дольщикам вернут деньги
На Крюковском рынке поставили новые торговые ряды и ярмарочные домики. Как они выглядят
Уличные палатки с арбузами и дынями открылись в Зеленограде. Какие там цены
Департамент транспорта рассматривает возможность открыть в Зеленограде точку велопроката
«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд
Пропавшего на Истринском водохранилище зеленоградца нашли погибшим
Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября
План по ликвидации борщевика в Подмосковье: минимум три года и сотни миллионов рублей
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых на Центральной площади
Благотворительная ярмарка «Соберём детей в школу» от волонтёров Зеленограда
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама