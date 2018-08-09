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Уличные палатки с арбузами и дынями открылись в Зеленограде 09.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Деревянные решетчатые палатки — такие же, как в прошлом году — открылись по восьми адресам в Зеленограде, возле местных торговых центров: у корпусов 403А, 617А, 802, 900, 1121, 1204, 1504 и 1640. Продают арбузы по 30 рублей/кг и дыни двух сортов: «торпеда» по 65 рублей/кг и «колхозница» по 70 рублей/кг. Бахчевые развалы проработают до 1 октября. Отовариваться горожанам рекомендуют именно здесь или в других официальных торговых заведениях — товар и условия продажи подвергаются регулярным проверкам в отличие от несанкционированных точек продажи.

Сезон продажи арбузов и дынь Москва открыла в первых числах августа. Но с зеленоградскими точками, как и в прошлом году, вышла заминка — на портале открытых данных их нет до сих пор. Найти предпринимателя, желающего торговать на условиях города, оказалось непросто: аукционы на каждую из точек проводили весной на условиях ежемесячного платежа в 16 тысяч рублей, но они не состоялись — не было заявок. Летом ставку снизили до 6400 рублей, «после анализа ситуации на зеленоградском рынке и в целях обеспечения жителей бахчевыми культурами», как отметил на встрече с зеленоградцами зампрефекта Дмитрий Лавров. В результате на все зеленоградские точки пришёл один оператор — «Слав Инвест Сити».

«Все восемь развалов уже размещены на своих местах, часть уже осуществляет торговую деятельность, на часть завозят товар», — подытожил Лавров 8 августа.

По условиям договора с предпринимателем, специальные мобильные лаборатории регулярно отбирают пробы товара и проверяют его на соответствие санитарным нормам. На бахчевом развале в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию покупателей документы о происхождении товара, его качестве и безопасности, медицинские книжки продавцов и свидетельство о проверке весов.

Август и сентябрь — традиционный «арбузо-дынный» сезон: к этому времени естественным путём, без подкормки удобрениями, созревают астраханские, потом волгоградские, краснодарские и дагестанские арбузы.

Оптимальный вес арбуза пять-семь килограмм. Большие арбузы могут быть подкормленными, маленькие скорее всего не зрелые. Земляное пятно должно быть жёлтое, а не белое. Предпочтительнее выбирать арбузы яркой окраски с контрастными темными и светлыми полосками — чем контрастнее, тем лучше. От щелчка спелый арбуз резонирует. С зелёным хвостиком лучше не брать, это знак того, что ягода сорвана до полного созревания.

Дыню выбирают иначе, она должна быть целой, без вмятин и трещин. Спелые дыни источают аромат с нотками ванили, груши, меда и даже ананаса. Если дыня пахнет зеленью или не пахнет вообще— она наверняка неспелая, возможно разочарование. Если дыня спелая, звук от шлепка по ней будет глухим. Спелость дыни определяют по ее «носику» — месту, где рос цветок. «Носик» должен быть мягким.

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