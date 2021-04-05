Асфальт во дворах

Асфальт во дворах будут менять так называемыми "большими картами" — не точечно, а целыми проездами между соседними домами. Этим займется «Жилищник».



Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны): у корпусов 120, 148, 219, 240, 234, 403, 415, 416, 422, 425, 431, 440, 442, у домов 1 и 8 на Березовой аллее.



Савелки (3, 5, 7 микрорайоны, МЖК): у корпусов 302, 311, 320, 329, 330, 333, 334, 339, 345, 346, 347, 356, 357, 358, 363, 364, 365, 366, 501, 508, 522, 523, 524, 525, 607А, 612, 613, 704, 705.



Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны): у корпусов 802, 813, 828, 831, 832, 833, 909, 916, 917, 921, 924, 933.



Силино (10, 11, 12 микрорайоны): у корпусов 1103, 1110, 1111, 1113 и 1114 (парковки), 1121, 1126, 1134, 1135, 1136, 1205, 1207.



Крюково (14-23 микрорайоны): у корпусов 1501, 1538, 1539, 1540, 1546, 1557, 1559, 1560, 1613, 1614, 1615, 1616, 1639, 1640, 1645, 1801, 1804, 2010, 2028.



Эти адреса утверждены постановлением префектуры от 10 марта. Работы проведут весной (возможно, уже скоро начнут) и летом.