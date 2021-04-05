Масштабную замену асфальта во дворах и на дорогах запланировала префектура на этот год. Рассказываем, где и когда начнутся работы.
На улицах асфальт будут менять по следующим адресам:
- проспект Генерала Алексеева (он идет от Панфиловского проспекта до площади Юности)
- Березовая аллея
- проезд 4914 во 2-м микрорайоне (он идет от поликлиники к корпусам 249-250)
- улица Гоголя
- Старокрюковский проезд
- улица Логвиненко
- Середниковская улица
- дорога Крюково — Жилино (часть Георгиевского шоссе)
- проезд 710 — это дорога от Середниковской улицы к снегоплавильному пункту в Малино.
Работами будут заниматься зеленоградские «Автомобильные дороги».
Асфальт во дворах будут менять так называемыми "большими картами" — не точечно, а целыми проездами между соседними домами. Этим займется «Жилищник».
Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны): у корпусов 120, 148, 219, 240, 234, 403, 415, 416, 422, 425, 431, 440, 442, у домов 1 и 8 на Березовой аллее.
Савелки (3, 5, 7 микрорайоны, МЖК): у корпусов 302, 311, 320, 329, 330, 333, 334, 339, 345, 346, 347, 356, 357, 358, 363, 364, 365, 366, 501, 508, 522, 523, 524, 525, 607А, 612, 613, 704, 705.
Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны): у корпусов 802, 813, 828, 831, 832, 833, 909, 916, 917, 921, 924, 933.
Силино (10, 11, 12 микрорайоны): у корпусов 1103, 1110, 1111, 1113 и 1114 (парковки), 1121, 1126, 1134, 1135, 1136, 1205, 1207.
Крюково (14-23 микрорайоны): у корпусов 1501, 1538, 1539, 1540, 1546, 1557, 1559, 1560, 1613, 1614, 1615, 1616, 1639, 1640, 1645, 1801, 1804, 2010, 2028.
Эти адреса утверждены постановлением префектуры от 10 марта. Работы проведут весной (возможно, уже скоро начнут) и летом.
Кроме того, асфальт меняют в местах комплексного благоустройства — на так называемых знаковых объектах. В этом году в Зеленограде запланировано устройство пяти таких объектов:
- возле «Флейты» (корпуса 360)
- в 5-м микрорайоне (дворы корпусов 515-521)
- Нижнекаменский пруд (второй этап)
- парк в ЦИЭ напротив 20-го микрорайоне
- у домов 6-9 на Березовой аллее