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Где поменяют асфальт в 2021 году. Список улиц и дворов 05.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Масштабную замену асфальта во дворах и на дорогах запланировала префектура на этот год. Рассказываем, где и когда начнутся работы.

Асфальт на улицах

На улицах асфальт будут менять по следующим адресам:

  • проспект Генерала Алексеева (он идет от Панфиловского проспекта до площади Юности)
  • Березовая аллея
  • проезд 4914 во 2-м микрорайоне (он идет от поликлиники к корпусам 249-250)
  • улица Гоголя
  • Старокрюковский проезд
  • улица Логвиненко
  • Середниковская улица
  • дорога Крюково — Жилино (часть Георгиевского шоссе)
  • проезд 710 — это дорога от Середниковской улицы к снегоплавильному пункту в Малино.

Работами будут заниматься зеленоградские «Автомобильные дороги».

Асфальт во дворах

Асфальт во дворах будут менять так называемыми "большими картами" — не точечно, а целыми проездами между соседними домами. Этим займется «Жилищник».

Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны): у корпусов 120, 148, 219, 240, 234, 403, 415, 416, 422, 425, 431, 440, 442, у домов 1 и 8 на Березовой аллее.

Савелки (3, 5, 7 микрорайоны, МЖК): у корпусов 302, 311, 320, 329, 330, 333, 334, 339, 345, 346, 347, 356, 357, 358, 363, 364, 365, 366, 501, 508, 522, 523, 524, 525, 607А, 612, 613, 704, 705.

Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны): у корпусов 802, 813, 828, 831, 832, 833, 909, 916, 917, 921, 924, 933.

Силино (10, 11, 12 микрорайоны): у корпусов 1103, 1110, 1111, 1113 и 1114 (парковки), 1121, 1126, 1134, 1135, 1136, 1205, 1207.

Крюково (14-23 микрорайоны): у корпусов 1501, 1538, 1539, 1540, 1546, 1557, 1559, 1560, 1613, 1614, 1615, 1616, 1639, 1640, 1645, 1801, 1804, 2010, 2028.

Эти адреса утверждены постановлением префектуры от 10 марта. Работы проведут весной (возможно, уже скоро начнут) и летом.

Знаковые объекты

Кроме того, асфальт меняют в местах комплексного благоустройства — на так называемых знаковых объектах. В этом году в Зеленограде запланировано устройство пяти таких объектов:

  • возле «Флейты» (корпуса 360)
  • в 5-м микрорайоне (дворы корпусов 515-521)
  • Нижнекаменский пруд (второй этап)
  • парк в ЦИЭ напротив 20-го микрорайоне
  • у домов 6-9 на Березовой аллее

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Метки:
ремонт и строительство дорог, благоустройство
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 20:49
Интересно, а где находится парк в ЦИЭ напротив 20-го микрорайона?
Елена Шмелёва
5 часов назад
А всё-таки богатый, за счет налогоплательщиков, у нас город! Асфальт у корп. 148 меняют каждый год. Каждый! И в проезде между корп. 249 и 250 меняли года 2 назад.
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