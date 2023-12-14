Перекрепляться по новому адресу не надо. При входе в поликлинику администраторы помогут сориентироваться. Запись к врачам будет вестись в прежнем режиме. Обращайте внимание на адрес здания и номер кабинета, где будет проходить прием, процедура или исследование, просят в больнице

Справки по телефону 8-499-735-44-30 (с 8:00 до 16:30) или круглосуточно по 122.

А с 25 декабря планируют закрыть на ремонт поликлинику в корпусе 2042. Также закроют взрослый травмпункт, находящийся в этом же здании. Он будет работать на территории горбольницы, но где именно, будет известно позже.