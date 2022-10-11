Что за маленький самолет кружит над городом много часов? 11.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Над городом уже не в первый раз летает кругами самолет, порой по несколько часов. Выяснили, что это за судно и чем оно занимается.

Замеченные жителями полеты, частично проходившие над Зеленоградом, выполняются для проверки наземного аэронавигационного оборудования: приводные радиостанции, курсовые маяки, системы посадки, светосигнальное оборудование, маяки DME (или всенаправленный дальномерный радиомаяк, РМД), рассказали «Зеленоград.ру» в госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД). Некоторые элементы этого оборудования, которые позволяют самолету не сбиться с курса, установлены и возле Зеленограда.

Проверка проходит как профилактически, не реже раза в год, так и внепланово — например, после ремонта или перед вводом в эксплуатацию нового аэронавигационного оборудования.

Проверку проводят по определенной программе, то есть необходимо сделать необходимое количество заходов, проверку на дальность. Скажем, уйти на 25 километров от точки, где расположен приводной маяк и вернуться — проверить его работоспособность во всех режимах и со всех точек, по которым самолеты заходят в московскую воздушную зону. Если не требуются дополнительные настройки, то это занимает около 4,5 часов лётного времени. Обычно быстрее, потому что самолеты скоростные.

Такие проверочные полеты выполняют только в ясную, безоблачную погоду, а облет светосигнального оборудования — ночью.

Облеты проводит филиал «Аэроконтроль» госкорпорации ОрВД. Используют самолет Piaggio P.180 Avanti II (кстати, необычный по конструкции самолет с толкающими винтами), а также самолета Beechcraft King Air 350i.

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Метки:
шум и закон о тишине, аэропорт шереметьево
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