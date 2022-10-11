Замеченные жителями полеты, частично проходившие над Зеленоградом, выполняются для проверки наземного аэронавигационного оборудования: приводные радиостанции, курсовые маяки, системы посадки, светосигнальное оборудование, маяки DME (или всенаправленный дальномерный радиомаяк, РМД), рассказали «Зеленоград.ру» в госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД). Некоторые элементы этого оборудования, которые позволяют самолету не сбиться с курса, установлены и возле Зеленограда.

Проверка проходит как профилактически, не реже раза в год, так и внепланово — например, после ремонта или перед вводом в эксплуатацию нового аэронавигационного оборудования.

Проверку проводят по определенной программе, то есть необходимо сделать необходимое количество заходов, проверку на дальность. Скажем, уйти на 25 километров от точки, где расположен приводной маяк и вернуться — проверить его работоспособность во всех режимах и со всех точек, по которым самолеты заходят в московскую воздушную зону. Если не требуются дополнительные настройки, то это занимает около 4,5 часов лётного времени. Обычно быстрее, потому что самолеты скоростные.