И в дождь, и в снег заделывают ямы во дворах и укладывают новый асфальт на магистралях. У прохожих это вызывает недоумение и вопросы. Разве можно класть асфальт прямо в лужу? Сколько он будет держаться? Кто ответит, если дорога снова развалится? В этих вопросах «Зеленоград.ру» разбирался вместе зеленоградской администрацией и учреждением «Автомобильные дороги».
Правда ли, что можно укладывать асфальт в дождь? Да, при соблюдении определенной технологии это возможно. Это касается и ямочного ремонта во дворах, и укладки нового асфальта на магистралях.
Разве нельзя подождать хорошей погоды? Нет, нельзя. Действующие нормы не позволяют дожидаться хорошей и комфортной погоды для проведения ремонта дорог. Это прописано в ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы». Для планового ремонта также есть сроки контракта, которые подрядчик вынужден выдерживать.
И что это за волшебные технологии? Если коротко, это использование литого асфальта при ямочном ремонте и повышенная температура асфальтобетонной смеси при укладке асфальта на магистралях.
Ремонтировать ямы в любую погоду можно так называемым «литым асфальтом». Для этого надо подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи и влаги. Потом границы ремонта размечают прямыми линиями вдоль и поперек оси дороги с захватом неразрушенного покрытия на 3-5 сантиметров. Близко расположенные выбоины объединяют одним контуром. Затем по размеченному контуру делают углубление с вертикальными стенками на глубину выбоины, но не менее толщины слоя покрытия. Следом очищают дно и стенки ямы от мелких кусков, крошки, пыли, грязи и влаги. И, наконец, обрабатывают дно и стенки тонким слоем жидкого (горячего) или разжиженного битума или битумосодержащей эмульсии.
И долго такой асфальт пролежит? Допустимым считается, если после ямочного ремонта разрушится 5% дорожного покрытия. Гарантийный срок на ямочный ремонт зависит от интенсивности движения транспорта во дворах. В договорах на выполнение работ этот срок прописан — 2 года после приемки. Если за эти два года обнаружатся недостатки или дефекты (эти понятия разделяются) — например, просадки, выбоины, колейность, трещины, просадки водоприемных решеток — подрядчик устраняет их за свой счет, а гарантийный срок продлевается, пока не устранит. За состояние дворов отвечают управляющие компании — «Жилищники», которые заключают контракты с подрядчиками. Претензии по состоянию местных дорог надо адресовать именно «Жилищникам». Эти работы считаются благоустройством.
Асфальт на магистралях меняют большими кусками — дорожники называют их «картами». Его положено укладывать в сухую погоду, при температуре выше +5 градусов весной и +10 осенью. Но можно делать это и при более низкой температуре (даже при нуле) и высокой влажности при условии соблюдения ряда параметров. Это повышенная температура асфальтобетонной смеси — влага с дороги испаряется от нагретой смеси. Для этого нужно, чтобы производство асфальта было расположено неподалеку, а саму подачу смеси делать быстро и ритмично. Асфальтоукладчик не должен простаивать. Можно укладывать асфальт и при минусовых температурах, в этом случае нужны специальные технические добавки в смесь.
Да всё это брехня!Я видел как около дома в 15 микрорайоне прям в лужу таджики закидывали старые куски асфальта и лопатами заливали и гладили асфальт с так называемой повышенной температурой.
Ладно, с этим асфальтом разобрались. На днях тут заметил, что возле пятёрочки в двадцатом поменяли бетонную плитку на асфальт. Интересно, с какой целью и за чей счёт?
Во-первых, можно, если по технологии.
Во-вторых, если надо получить "большой плюх", а кроме тёплого асфальта и лужи рядом ничего больше нет.
И называется это современные технологии в современной России, с участием персонала из каменного века Средней Азии
> Для этого надо подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи и влаги.
Как можно очистить поверхность ямы от влаги в дождь? Ну то есть, я представлю некоторые методы, но очень хотелось бы посмотреть! Лично я ни разу не видел ремонт ям под зонтиком.
> Допустимым считается, если после ямочного ремонта разрушится 5% дорожного покрытия.
То есть, если после заделки ямы 1х1 кв.м. разрушится кусок 20х25 кв.см - это нормально.
Ну и рассказы про то, как должно быть - это, конечно, прекрасно. Но как быть с тем, что в реальности всё происходит несколько не так? Хотелось бы, чтобы за это тоже кто-нибудь уже ответил.