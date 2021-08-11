16
Асфальт укладывают во время дождя. Это вообще нормально? 11.08.2021 ZELENOGRAD.RU

И в дождь, и в снег заделывают ямы во дворах и укладывают новый асфальт на магистралях. У прохожих это вызывает недоумение и вопросы. Разве можно класть асфальт прямо в лужу? Сколько он будет держаться? Кто ответит, если дорога снова развалится? В этих вопросах «Зеленоград.ру» разбирался вместе зеленоградской администрацией и учреждением «Автомобильные дороги».

Правда ли, что можно укладывать асфальт в дождь? Да, при соблюдении определенной технологии это возможно. Это касается и ямочного ремонта во дворах, и укладки нового асфальта на магистралях.

Разве нельзя подождать хорошей погоды? Нет, нельзя. Действующие нормы не позволяют дожидаться хорошей и комфортной погоды для проведения ремонта дорог. Это прописано в ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы». Для планового ремонта также есть сроки контракта, которые подрядчик вынужден выдерживать.

И что это за волшебные технологии? Если коротко, это использование литого асфальта при ямочном ремонте и повышенная температура асфальтобетонной смеси при укладке асфальта на магистралях.

Ремонтировать ямы в любую погоду можно так называемым «литым асфальтом». Для этого надо подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи и влаги. Потом границы ремонта размечают прямыми линиями вдоль и поперек оси дороги с захватом неразрушенного покрытия на 3-5 сантиметров. Близко расположенные выбоины объединяют одним контуром. Затем по размеченному контуру делают углубление с вертикальными стенками на глубину выбоины, но не менее толщины слоя покрытия. Следом очищают дно и стенки ямы от мелких кусков, крошки, пыли, грязи и влаги. И, наконец, обрабатывают дно и стенки тонким слоем жидкого (горячего) или разжиженного битума или битумосодержащей эмульсии.

И долго такой асфальт пролежит? Допустимым считается, если после ямочного ремонта разрушится 5% дорожного покрытия. Гарантийный срок на ямочный ремонт зависит от интенсивности движения транспорта во дворах. В договорах на выполнение работ этот срок прописан — 2 года после приемки. Если за эти два года обнаружатся недостатки или дефекты (эти понятия разделяются) — например, просадки, выбоины, колейность, трещины, просадки водоприемных решеток — подрядчик устраняет их за свой счет, а гарантийный срок продлевается, пока не устранит. За состояние дворов отвечают управляющие компании — «Жилищники», которые заключают контракты с подрядчиками. Претензии по состоянию местных дорог надо адресовать именно «Жилищникам». Эти работы считаются благоустройством.

Асфальт на магистралях меняют большими кусками — дорожники называют их «картами». Его положено укладывать в сухую погоду, при температуре выше +5 градусов весной и +10 осенью. Но можно делать это и при более низкой температуре (даже при нуле) и высокой влажности при условии соблюдения ряда параметров. Это повышенная температура асфальтобетонной смеси — влага с дороги испаряется от нагретой смеси. Для этого нужно, чтобы производство асфальта было расположено неподалеку, а саму подачу смеси делать быстро и ритмично. Асфальтоукладчик не должен простаивать. Можно укладывать асфальт и при минусовых температурах, в этом случае нужны специальные технические добавки в смесь.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Обсуждение
Майкл Маерс
16 мая 2017
"повышенная температура асфальтобетонной смеси"
Да всё это брехня!Я видел как около дома в 15 микрорайоне прям в лужу таджики закидывали старые куски асфальта и лопатами заливали и гладили асфальт с так называемой повышенной температурой.
Александр Эрлих
16 мая 2017
Да всё это брехня!Я видел как около дома в 15 микрорайоне прям в лужу таджики закидывали
Что брехня?) Вы видели, как заделывали ямы не по технологии. Многие это видели. А можно делать по технологии (как - написано выше) и результат будет другой.
MaTh MaTh
16 мая 2017
Года три назад у нас во дворе в снег+дождь асфальт укладывали. Вроде без всяких хитростей: лопата да каточек. До сих пор не облез, не потрескался. Чудо?!
Людмила Тарасовна
16 мая 2017
То есть, в дождь заделывать ямы можно — ок. А суть-то в том, что в лужу кладут состав, не освобождая яму от грязи и влаги.
Tol Ana
17 мая 2017
Правильно ведь говорит подрядчик. Они ведь все технологии соблюдают. И технологии то правильные. Вот только дорог хуже чем в России мне почему то встречать не приходилось, побывав почти во всех странах Европы и некоторых странах Азии.
Лиса Алиса
17 мая 2017
То есть, в дождь заделывать ямы можно — ок. А суть-то в том, что в лужу кладут состав, не освобождая яму от грязи и влаги.
Т.е. между дном ямы и асфальтом, как ни пудри мозги гражданам, остается слой грязи, препятствующий прилепанию (креплению) асфальта к основе.
Антон Рrrrr
17 мая 2017
прилепанию
Нда...
Ладно, с этим асфальтом разобрались. На днях тут заметил, что возле пятёрочки в двадцатом поменяли бетонную плитку на асфальт. Интересно, с какой целью и за чей счёт?
Александр Шейд
17 мая 2017
Если коротко – в лужу асфальт класть нельзя.
MaTh MaTh
17 мая 2017
Вот только дорог хуже чем в России мне почему то встречать не приходилось
Скатайтесь на Аляску - встретите. Приятель с Канадщины, говорит, что у них таких дорог тоже есть. Климат, наверное ;)
Антон Рrrrr
17 мая 2017
в лужу асфальт класть нельзя
Чоэта нельзя-то?
Во-первых, можно, если по технологии.
Во-вторых, если надо получить "большой плюх", а кроме тёплого асфальта и лужи рядом ничего больше нет.
Lucky Angel
15 сентября 2017
Законы физики в части расширения воды при замерзании никто не отменял. И нет, если есть цель, чтобы асфальт пролежал лет 5-7 без дополнительных вмешательств, в сырую погоду укладывать не стоит. Но цель, как мы можем видеть, другая. Освоение средство на модернизацию покрытия. И нормативы втихушку переписали. :(
Елена Буханик
16 сентября 2017
Ура...у "Атака" во 2-м районе, тоже вместо горбатой плитки асфальт положили, господи, как хорошо ходить стало.
Сергей Иванов
18 сентября 2017
А можно делать по технологии (как - написано выше) и результат будет другой
да-да и на след год будет освоение этого же участка, тьфу, капитальный ремонт. Все равно все уже забыли, что было год назад.
И называется это современные технологии в современной России, с участием персонала из каменного века Средней Азии
Андрей М
20 сентября 2017
> Ремонтировать ямы в любую погоду можно так называемым «литым асфальтом».
> Для этого надо подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи и влаги.

Как можно очистить поверхность ямы от влаги в дождь? Ну то есть, я представлю некоторые методы, но очень хотелось бы посмотреть! Лично я ни разу не видел ремонт ям под зонтиком.


> Допустимым считается, если после ямочного ремонта разрушится 5% дорожного покрытия.

То есть, если после заделки ямы 1х1 кв.м. разрушится кусок 20х25 кв.см - это нормально.


Ну и рассказы про то, как должно быть - это, конечно, прекрасно. Но как быть с тем, что в реальности всё происходит несколько не так? Хотелось бы, чтобы за это тоже кто-нибудь уже ответил.
Антон Рrrrr
20 сентября 2017
Хотелось бы, чтобы за это тоже кто-нибудь уже ответил.
Хотели отвечать - так и отвечайте! Скоро победившая повсеместно по маскве едрисня в виде мундепов выступит с законодательной инициативой о введении местного дорожного налога. Думаю, что произойдёт это после очередных выборов Путина, аккурат под весеннее обострение у шизофреников.
андрей картон
21 сентября 2017
Ну можно,только вот многие ли готовы ждать и терпеть неудобства,когда асфальт можно будет укладывать по технологии?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Асфальт укладывают во время дождя. Это вообще нормально? Ответы
Фирменный магазин Kerama Marazzi — теперь и в Зеленограде. Он работает возле станции Крюково Новости
Кандидат в Госдуму от КПРФ Иван Ульянченко опубликовал свою программу. Вот её краткий пересказ Новости
Кремлевскую «Чайку», возившую советского министра иностранных дел, продают в Зеленограде. Мы поговорили с её владельцем Истории
Пропал 57-летний Александр Трифанов. Помогите найти Новости
Начался поиск волонтёров для помощи людям у временного пешеходного моста в Крюково Новости
«Зеленопарк» запустил свой сервис проката электросамокатов по городу. Вот как он работает и сколько стоит Новости
Где в Зеленограде можно собирать грибы и ягоды (оказывается, далеко не везде) Ответы
Первые детские соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 14 августа на Большом городском пруду Афиша
Павильон «Здоровая Москва» на площади Юности возобновил работу в обычном режиме. Раньше там была только вакцинация, а теперь — дополнительные исследования для переболевших ковидом Новости
Остановку «Пожарное депо» переименовали в «Храм Александра Невского» Новости
Высокий, узкий, ненадежный и скользкий — четыре главные претензии к временному пешеходному мосту на станции Крюково. И чем он опасен в будущем Истории
Кандидата от «Яблока» Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму по нашему округу за связь со структурами Навального. Он будет обжаловать это решение Новости
«Держать и не пущать бессмысленно». Сергей Собянин вступился за электросамокаты Новости
Умерла создатель и руководитель зеленоградского хора «Кантилена» Ирэна Сарнацкая Новости
Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Истре. За помощь в розыске одного из них полиция обещает миллион рублей Новости
Префект попросил мэрию организовать автобусный маршрут, чтобы не идти по неудобному мосту. «Зеленоград.ру» предлагал это ещё до его открытия Новости
Кассы Мосгортранса на Крюковской площади снова работают. Их переставили ближе к корпусу 834 Новости
«Не готовы к физическим наказаниям на тренировках — отдавайте детей на вышивание». Что думают зеленоградские тренеры о «воспитательном» насилии в спортивных секциях Истории
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Курьеры «Самоката» устроили хоровод вокруг фонтана на площади Юности Жизнь
«Опытные преподаватели, маленькие группы и практически индивидуальные занятия». Завкафедрой Права МИЭТ, профессор Лев Бертовский о современных правовых нормах и самых нужных юристах 21-го века Партнерский материал
Наш очаг культуры. Как первый клуб в поселке Крюково появился в конюшне, потом сгорел в день открытия, а сейчас порос деревьями Истории
Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне превратился в городское захолустье. Уже год здесь не могут закончить ремонт Истории
Черно-белое кафе-пекарня «Нуар» открылось в бизнес-центре на Центральной площади. В меню — кофе, десерты, выпечка и закуски Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Девять лайфхаков для М-11, чтобы ездить удобнее и меньше платить Истории
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена пройдет с 9 по 20 августа Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру