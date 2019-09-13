А лавочки на новых автобусных остановках на Центральном проспекте вообще будут? 13.09.2019 ZELENOGRAD.RU

На ремонтируемом Центральном проспекте поставили новые павильоны для автобусных остановок. Но они оказались без лавочек — посидеть в ожидании автобуса негде. Выяснили, появятся ли лавочки когда-нибудь или так и было задумано.

«Нечего людям рассиживаться, нечего шастать по городу и магазинам, сидите дома и не высовывайтесь, — саркастически пишет в префектуру Наталья Н. по поводу отсутствия лавочек на «новомодных остановках».

«Лавки на остановках будут — наберитесь терпения» , — ответили на запрос Zelenograd.ru в префектуре.

И действительно, на некоторых остановках (например, на «Океане») лавочки уже нет. А вот на остановке «1-й торговый центр» до сих пор нет. Почему некоторые остановки ставят без лавочек и сколько ещё нужно потерпеть, неизвестно.

На остановках уже уложена новая плитка и, возможно, для установки лавочек её придётся немножечко разобрать. Впрочем, в нынешнем ремонте Центрального проспекта столько странной неразберихи, что такая мелочь уже не удивляет.

Что означает отсутствие лавочек на остановке?
Автобусы будут теперь ходить так часто, что вы даже не успеете присесть
Просто очередная несогласованность
Затрудняюсь ответить
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