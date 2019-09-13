На ремонтируемом Центральном проспекте поставили новые павильоны для автобусных остановок. Но они оказались без лавочек — посидеть в ожидании автобуса негде. Выяснили, появятся ли лавочки когда-нибудь или так и было задумано.
«Нечего людям рассиживаться, нечего шастать по городу и магазинам, сидите дома и не высовывайтесь, — саркастически пишет в префектуру Наталья Н. по поводу отсутствия лавочек на «новомодных остановках».
«Лавки на остановках будут — наберитесь терпения» , — ответили на запрос Zelenograd.ru в префектуре.
И действительно, на некоторых остановках (например, на «Океане») лавочки уже нет. А вот на остановке «1-й торговый центр» до сих пор нет. Почему некоторые остановки ставят без лавочек и сколько ещё нужно потерпеть, неизвестно.
На остановках уже уложена новая плитка и, возможно, для установки лавочек её придётся немножечко разобрать. Впрочем, в нынешнем ремонте Центрального проспекта столько странной неразберихи, что такая мелочь уже не удивляет.
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