«Нечего людям рассиживаться, нечего шастать по городу и магазинам, сидите дома и не высовывайтесь, — саркастически пишет в префектуру Наталья Н. по поводу отсутствия лавочек на «новомодных остановках».

«Лавки на остановках будут — наберитесь терпения» , — ответили на запрос Zelenograd.ru в префектуре.

И действительно, на некоторых остановках (например, на «Океане») лавочки уже нет. А вот на остановке «1-й торговый центр» до сих пор нет. Почему некоторые остановки ставят без лавочек и сколько ещё нужно потерпеть, неизвестно.

На остановках уже уложена новая плитка и, возможно, для установки лавочек её придётся немножечко разобрать. Впрочем, в нынешнем ремонте Центрального проспекта столько странной неразберихи, что такая мелочь уже не удивляет.