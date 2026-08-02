Жительница Зеленограда оформила ипотеку примерно на два миллиона рублей, поверив обещаниям компании самой выплачивать кредит, построить и продать коттедж, а затем поделиться прибылью. Её весь день сопровождали по банкам и нотариусам, заранее объяснили, что говорить кредитному менеджеру, а договор с компанией не отдали на руки. Первый год платежи действительно поступали, но затем прекратились — теперь ипотеку за несуществующий дом женщина выплачивает сама.
Редакция «Зеленоград.ру» поговорила с пострадавшей о том, как её убедили участвовать в схеме и какие признаки мошенничества она тогда не заметила. На месте обещанного посёлка в Белавино оказались котлованы, сваи и заброшенные коробки, а администрация Солнечногорска подтвердила: строить жилые дома на этой земле было нельзя.
Имитация стройки на 4 миллиарда рублей
Компания «Строй и точка» привлекала инвесторов под строительство коттеджных посёлков в Подмосковье. Людям предлагали взять ипотеку и передать деньги на строительство дома: компания обязуется гасить ежемесячные платежи, а после продажи готового дома инвестор получает 3% от сделки. Платежи поступали первый год — пока не закончился льготный период и ежемесячные платежи не выросли почти вдвое. После этого компания перестала платить. По данным следствия, пострадавших более трёхсот, общий ущерб превышает четыре миллиарда рублей.
Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в января 2026 года. Следствие задержало партнёра гендиректора компании, а сама гендиректор к тому моменту уже находилась за границей.
Земля, на которой строить нельзя
Один из посёлков — «Белавинские резиденции» — компания собиралась построить к северу от Зеленограда по Ленинградскому шоссе. Покупателям обещали 230 домов с детским клубом, минимаркетом, барбекю-зонами и родником — по цене квартиры. Вместо этого на участке вырыли котлованы, добывали и продавали песок, а осенью 2025 года прокуратура остановила работы.
В ответ на запрос редакции администрация Солнечногорского округа подтвердила: квартал Белавино-4 расположен в зоне сельскохозяйственного производства СХ-3, где индивидуальное жилищное строительство не предусмотрено. По закону администрация не могла выдать документы, необходимые для строительства жилого дома на этой территории.
Кроме того, часть территории попадает в границы проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Для неё будет установлена санитарно-защитная зона, в которой запрещается размещение жилых домов, коттеджной застройки и садовых участков.
Возникает вопрос, как вообще появились котлованы и недостроенные дома. В своём ответе администрация не сообщила, когда ей стало известно о работах, обращался ли застройщик за какими-либо согласованиями и почему строительство остановили только после вмешательства прокуратуры.
«Берите своё и уходите»
Одна из пострадавших — Елена, имя изменено по просьбе героини — узнала о прибыльной схеме от подруги, которая уже успела получить выплату около 300 тысяч рублей. «Берёшь на себя ипотеку, за год они строят, продают дом готовый — и закрывают ипотеку. Всё суперзаконно, всё хорошо», — пересказывает она.
В день сделки компания забрала её с утра и возила весь день — банк, нотариус, касса. Заранее объясняли, что говорить в банке: ипотека оформлялась как строительство «своими силами», без подрядчика. Офис у компании был большой, около пятнадцати сотрудников, менеджер весь день была приветлива.
«После того как они получили желаемое, настроение было уже: берите своё и уходите», — говорит Елена. По её словам, в день сделки рядом держались ещё двое мужчин на отдельной машине, которые ходили по банку — она тогда решила, что они следят, чтобы оформление прошло без срывов.
Договор с компанией Елене на руки не дали — только расписку, по которой застройщик обязался вносить ипотечные платежи. В день подписания документов ей сразу выплатили около 180 тысяч рублей — часть обещанного дохода от сделки.
Первый год всё действительно шло по плану: ежемесячные платежи вносились вовремя. Затем закончился льготный период по ипотеке, процентная ставка выросла, а вместе с ней почти вдвое увеличился и ежемесячный платёж. После этого компания начала задерживать выплаты. «Говорили: ждите, на днях оплатим», — вспоминает Елена.
Елену отговаривали друзья. «Вдруг они перестанут платить — что будешь делать?» — спрашивали они. «Не перестанут, у них всё нормально», — отвечала она. «Теперь жалею, что вообще зашла, — говорит она сейчас. — Даже острой необходимости в деньгах не было». Вскоре платежи прекратились совсем.
«Кроме свай и заросших коробок — ничего»
Летом 2025 года Елена вместе с подругой поехала смотреть участки — в Белавино и в Щёлково. «Ничего, кроме опущенных ковшей, недостроенных зданий, заросших коробок. Никакой активной работы — тишина и покой», — описывает она увиденное. По условиям ипотеки она должна была отчитываться банку, что строительство ведётся. Строительства не было.
Ипотечный долг — около двух миллионов рублей — остался на ней. Банку всё равно, что застройщик исчез: кредит оформлен на неё. В полицию она не обращалась. Она считает, что получила от компании вознаграждение и опасается, что это осложнит её положение. Некоторые из тех пострадавших, кого она знает, будут подавать на банкротство.
Как не попасться на такую схему
Елена говорит, что её предупреждали — и она всё равно поверила. Из её истории можно выделить несколько признаков, которые должны насторожить:
Обещают заработок без собственных вложений — достаточно оформить ипотеку на себя.
Гарантируют, что все платежи будут погашены, а по итогу вы ещё и получите процент.
Сопровождают на всех этапах оформления и заранее объясняют, что говорить в банке.
Предлагают привести друзей и знакомых.
Договор не отдают на руки.
«Не надо верить в громкие заголовки и возможность быстрого заработка, — говорит она. — Не брать на себя ипотеку ни под какие обещания. И вообще не приближаться к этому».
Долги после уголовного дела
Пока расследование уголовного дела продолжается, финансовые проблемы компании только растут. По данным ФССП на 1 августа, в отношении ООО «Строй и точка» возбуждено 30 исполнительных производств на общую сумму более 724 миллионов рублей. Самое крупное — на 644 миллиона рублей — открыто 1 июня по акту Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Московской области. Из открытых данных не следует, идёт ли речь о налоговой недоимке или ином обязательном платеже.
Кроме того, налоговая подала отдельный иск в Арбитражный суд Московской области, требуя обратить взыскание на имущество компании, находящееся в залоге. Предварительное заседание назначено на 17 августа.
Дмитрий Беспалов остаётся под стражей, срок его ареста неоднократно продлевался. Расследование уголовного дела продолжается. Для пострадавших это пока ничего не изменило: ипотеку за дома, которые так и не были построены, они по-прежнему выплачивают самостоятельно.