«Берите своё и уходите»

Одна из пострадавших — Елена, имя изменено по просьбе героини — узнала о прибыльной схеме от подруги, которая уже успела получить выплату около 300 тысяч рублей. «Берёшь на себя ипотеку, за год они строят, продают дом готовый — и закрывают ипотеку. Всё суперзаконно, всё хорошо», — пересказывает она.

В день сделки компания забрала её с утра и возила весь день — банк, нотариус, касса. Заранее объясняли, что говорить в банке: ипотека оформлялась как строительство «своими силами», без подрядчика. Офис у компании был большой, около пятнадцати сотрудников, менеджер весь день была приветлива.

«После того как они получили желаемое, настроение было уже: берите своё и уходите», — говорит Елена. По её словам, в день сделки рядом держались ещё двое мужчин на отдельной машине, которые ходили по банку — она тогда решила, что они следят, чтобы оформление прошло без срывов.

Договор с компанией Елене на руки не дали — только расписку, по которой застройщик обязался вносить ипотечные платежи. В день подписания документов ей сразу выплатили около 180 тысяч рублей — часть обещанного дохода от сделки.

Первый год всё действительно шло по плану: ежемесячные платежи вносились вовремя. Затем закончился льготный период по ипотеке, процентная ставка выросла, а вместе с ней почти вдвое увеличился и ежемесячный платёж. После этого компания начала задерживать выплаты. «Говорили: ждите, на днях оплатим», — вспоминает Елена.

Елену отговаривали друзья. «Вдруг они перестанут платить — что будешь делать?» — спрашивали они. «Не перестанут, у них всё нормально», — отвечала она. «Теперь жалею, что вообще зашла, — говорит она сейчас. — Даже острой необходимости в деньгах не было». Вскоре платежи прекратились совсем.