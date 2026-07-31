После протеста жителей Малино грузовики пустят в объезд, а ночные рейсы прекратят 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

27 июля жители зеленоградского посёлка Малино перекрыли проезд грузовикам, которые работают на строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ), и потребовали встречи с представителями стройки. Представители компании «1520», которая ведёт работы на этом участке, пообещали прекратить ночные рейсы через посёлок, перестать возить песок по жилым улицам днём и подготовить для большегрузов отдельную дорогу.

По словам жителей, предполагаемый объезд пройдёт от дома 15 на Малинской улице к железной дороге, а затем вдоль путей к стройплощадке — рядом с приютом для собак.

Жительница Малино Ольга рассказала «Зеленоград.ру», что техническая дорога уже доходит до железнодорожных путей, но дальше плиты заканчиваются: для завершения проезда не хватает четырёх-пяти плит. Представители стройки пока не назвали жителям точного срока завершения работ.

Из-за ночного шума жители обращались в управу, оттуда их направили в департамент природопользования. Там зарегистрировали заявку и пообещали провести ночную проверку.

Конфликт из-за строительного транспорта продолжается несколько лет. Грузовики ездят к стройке ВСМ по Первомайской, Школьной и другим узким улицам Малино. Местами там нет тротуаров и места для нормального разъезда. Большегрузы повреждают дороги, имущество и деревья.

Жители подчёркивают, что не выступают против строительства железной дороги. Они требуют убрать грузовики с жилых улиц, прекратить ночной шум и сохранить свободный подъезд к домам.

«Зеленоград.ру» направит запрос в компанию «1520», чтобы выяснить, когда закончат объездную дорогу, почему отдельный технический проезд не подготовили до начала перевозок по жилым улицам и выполняются ли обещания прекратить ночные рейсы и дневную перевозку песка.

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Метки:
строительство, малино, всм москва—санкт-петербург
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