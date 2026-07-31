Жительница Малино Ольга рассказала «Зеленоград.ру», что техническая дорога уже доходит до железнодорожных путей, но дальше плиты заканчиваются: для завершения проезда не хватает четырёх-пяти плит. Представители стройки пока не назвали жителям точного срока завершения работ.

Из-за ночного шума жители обращались в управу, оттуда их направили в департамент природопользования. Там зарегистрировали заявку и пообещали провести ночную проверку.

Конфликт из-за строительного транспорта продолжается несколько лет. Грузовики ездят к стройке ВСМ по Первомайской, Школьной и другим узким улицам Малино. Местами там нет тротуаров и места для нормального разъезда. Большегрузы повреждают дороги, имущество и деревья.

Жители подчёркивают, что не выступают против строительства железной дороги. Они требуют убрать грузовики с жилых улиц, прекратить ночной шум и сохранить свободный подъезд к домам.

«Зеленоград.ру» направит запрос в компанию «1520», чтобы выяснить, когда закончат объездную дорогу, почему отдельный технический проезд не подготовили до начала перевозок по жилым улицам и выполняются ли обещания прекратить ночные рейсы и дневную перевозку песка.