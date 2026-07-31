Здесь уже установили сцену, крытый шатер и павильоны. Площадка откроется в 12:00, первый день посвятят эпохе 90-х.



На открытии выступит Федор Уваров — участник проектов «Голос. Дети», «Голос» и «Музыкальная интуиция». Также прозвучат хиты 1990-х, пройдут танцевальные номера и показательные выступления по спортивной аэробике. Для посетителей подготовят мастер-классы, дворовые игры, фотозону и розыгрыш подарков.



В 15:00 начнется рок-концерт. Группа «Нау» исполнит песни «Наутилуса Помпилиуса», а группа «Прогноз» — известные рок-хиты.



2 августа с 18:00 до 20:00 на площадке пройдет концерт: уральский гаражный рок и блюз группы «Собаки Качалова» и танцевальный рок-н-ролл группы «Мистер Твистер».