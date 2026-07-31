Площадка фестиваля «Лето в Москве» открывается 1 августа у Михайловского пруда 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Здесь уже установили сцену, крытый шатер и павильоны. Площадка откроется в 12:00, первый день посвятят эпохе 90-х.

На открытии выступит Федор Уваров — участник проектов «Голос. Дети», «Голос» и «Музыкальная интуиция». Также прозвучат хиты 1990-х, пройдут танцевальные номера и показательные выступления по спортивной аэробике. Для посетителей подготовят мастер-классы, дворовые игры, фотозону и розыгрыш подарков.

В 15:00 начнется рок-концерт. Группа «Нау» исполнит песни «Наутилуса Помпилиуса», а группа «Прогноз» — известные рок-хиты.

2 августа с 18:00 до 20:00 на площадке пройдет концерт: уральский гаражный рок и блюз группы «Собаки Качалова» и танцевальный рок-н-ролл группы «Мистер Твистер».

Во время фестиваля на площадке будут доступны бесплатные развлечения: мини-гольф, автодром с детскими машинками, силомер-бокс, баскетбол-стол, смурф-гольф и другие игры.

Аналогичная площадка «Лета в Москве» продолжает работать на площади Юности.

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Метки:
досуг, фестиваль, концерт, мероприятие, михайловские пруды
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