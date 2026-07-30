В воскресенье, 2 августа, в парке у Михайловского пруда встретятся две разные традиции: уральский гаражный рок и блюз «Собак Качалова» и танцевальный рок-н-ролл «Мистера Твистера». Музыканты выступят с 18:00 до 20:00 на площадке возле корпуса 1565.

«Собаки Качалова» — рок-группа, созданная в Екатеринбурге в 1996 году. Её лидер Макс Ильин начинал музыкальную карьеру в Свердловском рок-клубе и на момент его основания был самым молодым участником объединения. Наиболее известная песня группы — «Каждый день война»: клип на неё показывали на ОРТ, Муз-ТВ и MTV Россия.

В последние годы «Собаки Качалова» выступают в формате дуэта: Макс Ильин играет на электрогитаре и поёт, Сергей Клящицкий — на барабанах и перкуссии. Музыканты соединяют гаражный рок и панк с дельта-блюзом, используют сигар-бокс-гитару и другие инструменты, характерные для раннего американского блюза.

Московская группа «Мистер Твистер» существует с 1985 года и играет классический рок-н-ролл и рокабилли. В её репертуаре — собственные композиции, зарубежные рок-н-роллы 1950-х годов и советские песни 1960-х. Первый альбом коллектива вышел на фирме «Мелодия» в 1990 году.