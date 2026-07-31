Развивающие и веселые занятия для детей придумывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа в Озеропарке посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.
- Прогноз погоды хороший: до +25, переменная облачность, небольшой дождь.
- Библиошатер — крытый.
Суббота, 1 августа, 10:00 — 17:00 (4+, 6+)
- 10:00 — 12:00 Игротека настольных игр (детям 4-12 лет)
- 12:00 — 13:00 Чтение вслух сказок народов России (детям 4-12 лет)
- 14:00 — 15:00 Викторина «Что ты знаешь о народах России?» (детям 6-12 лет)
- 15:00 — 17:00 Творческая мастерская «В гостях у народов России»: будут мастерить солнечный оберег и раскрашивать карту народностей страны (детям 4-12 лет)
Воскресенье, 2 августа, 10:00 — 17:00 (0+, 6+)
- 10:00 — 11:00 Раскрашивают героев книг и картинки с котами (0+)
- 11:00 — 16:00 Отвечают на вопросы викторины о литературных кошках и выполняют развивающие творческие задания (6+)
- 12:00 — 13:00 Бумажный мастер-класс: создадут красочные кото-аппликации (6+).
- Малышам в это время предложат собрать пазл-ленточку (0+)
- 13:00 — 15:30 Послушают сказки о кошках и котах (6+)
- 15:30 — 17:00 Игротека настольных игр (6+)
Библиошатер расположен в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
- Участие бесплатное, запись не нужна.
- Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05
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