Развивающие и веселые занятия для детей придумывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа в Озеропарке посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.

Прогноз погоды хороший: до +25, переменная облачность, небольшой дождь.

Библиошатер — крытый.