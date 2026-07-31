Семейный досуг у Школьного озера — в эти выходные программу посвятят народам России и котикам 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Развивающие и веселые занятия для детей придумывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа в Озеропарке посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.

  • Прогноз погоды хороший: до +25, переменная облачность, небольшой дождь.
  • Библиошатер — крытый.

Суббота, 1 августа, 10:00 — 17:00 (4+, 6+)

  • 10:00 — 12:00 Игротека настольных игр (детям 4-12 лет)
  • 12:00 — 13:00 Чтение вслух сказок народов России (детям 4-12 лет)
  • 14:00 — 15:00 Викторина «Что ты знаешь о народах России?» (детям 6-12 лет)
  • 15:00 — 17:00 Творческая мастерская «В гостях у народов России»: будут мастерить солнечный оберег и раскрашивать карту народностей страны (детям 4-12 лет)

Воскресенье, 2 августа, 10:00 — 17:00 (0+, 6+)

  • 10:00 — 11:00 Раскрашивают героев книг и картинки с котами (0+)
  • 11:00 — 16:00 Отвечают на вопросы викторины о литературных кошках и выполняют развивающие творческие задания (6+)
  • 12:00 — 13:00 Бумажный мастер-класс: создадут красочные кото-аппликации (6+).
  • Малышам в это время предложат собрать пазл-ленточку (0+)
  • 13:00 — 15:30 Послушают сказки о кошках и котах (6+)
  • 15:30 — 17:00 Игротека настольных игр (6+)

Библиошатер расположен в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

  • Участие бесплатное, запись не нужна.
  • Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, досуг, семья, Озеропарк
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Картинки с выставки: какими задумывались знаменитые часы МИЭТа Новости
Машину конфисковали за повторное пьяное вождение — и передали военным Новости
К больнице, где лечатся зеленоградцы, обещают провести метро Новости
Штрафы за езду без фар «выписывают» в Зеленограде три камеры Новости
Ночные игры в футбол на дворовой спортплощадке не дают спать — управа советует вызывать полицию, но это почти не помогает Новости
Автопробег ко Дню ВДВ проедет от старого кладбища до Каменки Новости
«Собаки Качалова» и «Мистер Твистер» бесплатно выступят у Михайловского пруда Новости
После ливня ручей в зеленоградском лесопарке превращается в горную реку Новости
В автобусах Подмосковья проезд при оплате телефоном подешевеет на 18 рублей Новости
У вокзала Крюково запускают уличные концерты — проект откроет Леона Аврелина. Подать заявку может любой музыкант Новости
Из Крюково — прямо к современному искусству. Что происходит в новом ТОН-Центре у Ленинградского вокзала Новости
Международный джазовый фестиваль с музыкантами из США и Бразилии впервые пройдет в МИЭТе Новости
Регбисты из Зеленограда выиграли Кубок России Новости
Срок строительства дублёра Пятницкого шоссе продлили ещё на год. Контракт подорожал более чем на 50% Новости
«Всю жизнь рисовал, а водить автобус мечтал с детства»: выставка Вячеслава Куртенера открылась в КЦ «Зеленоград» Новости
Больше спирта получили учёные из МИЭТа благодаря серебру и электрическому полю Новости
Фанеру для защиты деревьев при благоустройстве прибили к самим деревьям Новости
Из Школьного озера достали утонувшего мужчину. Ещё одного человека спасатели успели откачать Новости
Концерт известной фолк-певицы Марины Девятовой — 3 января в КЦ «Зеленоград» Новости
Разметку платной парковки рисуют на улице Юности Новости
Фестиваль Индии с танцами и красками холи — 2 августа в торговом парке «Отрада» Новости
Многодетную семью из Зеленограда наградили почетным знаком — они воспитывают семерых детей Новости
Запуск новых электробусов в Зеленограде зависит от развития зарядных станций Новости
Гитарист Газманова, Орбакайте и солистки группы «Тату» сыграет вечером 30 июля у Школьного озера Новости
Продолжение реконструкции теплотрассы на Центральном проспекте перенесли на 2027 год — временных труб на тротуаре не будет Новости
Жители зеленоградского Малино снова выступили против опасного транзита грузовиков — конфликт продолжается несколько лет Новости
Беспилотник попал в многоквартирный дом в Подмосковье. На подлёте к Москве сбили более 80 БПЛА Новости
«Есть время? Погнали». У вокзала Крюково по вечерам играют музыканты из Москвы Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру