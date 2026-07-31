«Жилищник» повторно объявил закупку на устройство газона методом гидропосева у Чёрного озера и доработал документацию. В ней появилась гарантия на 12 месяцев, требования к всхожести семян, устойчивости смеси к дождю и ветру, а также обязанность устранять проплешины повторным посевом.

Изменения внесли после публикации «Зеленоград.ру», в которой редакция обратила внимание на многочисленные недоработки в конкурсной документации. В частности, первоначальные документы не гарантировали появления нормального газона.

Первая закупка на гидропосев более чем шести тысяч квадратных метров газона была объявлена в июне. На торги подал заявку один участник, но затем он «уклонился» от заключения контракта. В июле «Жилищник» объявил закупку повторно. Площадь работ и начальная цена не изменились, но технические требования существенно дополнили.