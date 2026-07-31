Газону у Чёрного озера после публикации «Зеленоград.ру» добавили гарантию от проплешин. Но вопросы остались 31.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» повторно объявил закупку на устройство газона методом гидропосева у Чёрного озера и доработал документацию. В ней появилась гарантия на 12 месяцев, требования к всхожести семян, устойчивости смеси к дождю и ветру, а также обязанность устранять проплешины повторным посевом.

Изменения внесли после публикации «Зеленоград.ру», в которой редакция обратила внимание на многочисленные недоработки в конкурсной документации. В частности, первоначальные документы не гарантировали появления нормального газона.

Первая закупка на гидропосев более чем шести тысяч квадратных метров газона была объявлена в июне. На торги подал заявку один участник, но затем он «уклонился» от заключения контракта. В июле «Жилищник» объявил закупку повторно. Площадь работ и начальная цена не изменились, но технические требования существенно дополнили.

Что добавили в документы

Главное изменение — гарантийный срок. Теперь подрядчик должен предоставить гарантию на результат работ продолжительностью 12 месяцев.

В документации это сформулировано как гарантия «от визуальных дефектов». Подрядчик также должен проверить результат гидропосева через 14 дней после выполнения работ. Если обнаружатся недостатки, их необходимо устранить повторным посевом в течение пяти рабочих дней.

Появились и требования к материалам. В частности, травосмесь должна подходить для участка с повышенной влажностью, затенением, возможным изменением уровня воды и периодическим подтоплением, что как раз актуально для Чёрного озера.

Мульча должна удерживать влагу не менее пяти суток при температуре до 25 градусов. Нанесённая смесь должна выдерживать дождь интенсивностью до 20 миллиметров в час в течение первых семи суток и не выдуваться при ветре скоростью до 12 метров в секунду.

Закрепитель должен сохранять целостность покрытия не менее двух недель или до отрастания травы до высоты 3-5 сантиметров. Гидрогель должен снизить потребность в поливе минимум на 30% в первые десять суток.

Какие вопросы остались

Годовая гарантия действует только при условии, что заказчик соблюдает правила эксплуатации газона. При этом конкретные правила ухода в документации подробно не описаны.

Поэтому в случае появления проплешин или гибели травы может возникнуть спор: произошло это из-за некачественного гидропосева или из-за неправильного полива, вытаптывания, подтопления либо других условий эксплуатации.

Не определено и то, по каким методикам будут проверять часть новых требований. Например, каким образом заказчик установит, что покрытие действительно выдерживает дождь интенсивностью 20 миллиметров в час и ветер до 12 метров в секунду.

Точный состав травосмеси по-прежнему заранее не указан. В документах также нет подробного графика полива: сколько раз и каким объёмом воды необходимо поливать участок после нанесения смеси и кто именно должен это делать.

При этом из новой версии технического задания исчез отдельный пункт об ответственности подрядчика за уничтожение или повреждение редких растений. Общая обязанность соблюдать природоохранное законодательство сохранилась, но специальное условие убрали.

Что будет дальше

Эта история показывает, насколько некорректно первоначально была подготовлена закупочная документация. Заказчик почти не определил, каким должен быть результат и кто будет отвечать, если трава не взойдёт.

Теперь подход стал правильнее: появились гарантия, контроль результата и обязанность устранять недостатки. Сделано это пока не вполне последовательно — часть условий трудно проверить, а важные правила ухода всё ещё не прописаны.

Так и надо поступать при планировании работ: ведь не предъявлять конкретных требований к качеству, то и рассчитывать на качественный результат оснований нет.

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Метки:
благоустройство, Зона отдыха с пляжем "Чёрное озеро"
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