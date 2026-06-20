У Чёрного озера хотят сделать газон необычным способом. Но документы не гарантируют, что он нормально вырастет 20.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» объявил закупку на устройство шести тысяч квадратных метров газона у Чёрного озера. Для этого хотят использовать гидропосев — необычную для Зеленограда технологию, когда семена, мульчу, удобрения и воду распыляют по земле одной смесью. Но контракт, техническое задание и смета описывают ключевые условия слишком общо: непонятно, что будут сеять, как поливать, какие критерии качества и отсутствует гарантийный срок.

Возле Чёрного озера сейчас идёт большое благоустройство. Пляж полностью переделают: песок отодвинут от воды, чтобы он не сползал в озеро. На участке перед водой как раз и должен появиться газон.

Сам по себе гидропосев — нормальная технология. Это не рулонный газон и не обычный ручной посев. В специальной установке смешивают воду, семена, мульчу, удобрения и добавки, а затем распыляют смесь по подготовленному грунту. Мульча удерживает влагу и защищает семена от смыва. Такой способ используют на больших площадях, склонах и участках, где обычный посев делать неудобно — это как раз случай Чёрного озера, где возле воды сложный рельеф.

Но после гидропосева на участке появляется не газон, а слой смеси с семенами. Газон вырастет только при нескольких условиях: должен быть подготовлен грунт, правильно подобрана травосмесь, обеспечен полив и контроль всходов. А эти условия в документации прописаны поверхностно.

В техническом задании указаны общие требования к устройству газонов. Но сам гидропосев как технология почти не раскрыт. В документах не указаны конкретные нормы расхода семян, мульчи, воды, гидрогеля, закрепителя, удобрений и стимуляторов роста. В смете говорится, что состав травосмеси должен быть согласован с заказчиком, но заранее он не задан.

Это важная ошибка. Для берега озера травосмесь — не формальность. Здесь будет высокая нагрузка: люди будут ходить у воды, газон могут вытаптывать, а после дождей возможен смыв верхнего слоя. Для такого участка важно заранее понимать, какие травы будут использоваться, насколько они устойчивы к вытаптыванию и влажности, как быстро всходят и кто отвечает за результат.

В документации также не прописан режим полива после гидропосева. Не указано, сколько дней подрядчик должен поддерживать влажность участка, сколько раз и в каком объёме поливать газон, откуда брать воду и что будет считаться нарушением ухода. Для гидропосева это принципиально: если смесь нанести, но семена пересохнут, нормального газона не получится.

Ещё одна проблема — приёмка работ. По документам неясно, что именно будут принимать: факт нанесения смеси или уже выросший травяной покров. Если работу примут сразу после распыления, подрядчик фактически сдаст не газон, а слой смеси с семенами. Трава появится позже — или не появится. При этом из документов непонятно, сколько проплешин допустимо, в какой срок их должны устранить и как будет проверяться качество после всходов.

Отдельный вопрос — гарантия. В проекте контракта сказано, что гарантийный срок должен быть указан в техническом задании, а в ТЗ вместо конкретного срока стоит отсылка обратно к статье о гарантиях в контракте.

Есть и формальная странность: зона отдыха «Чёрное озеро» в приложении к техническому заданию указана как «дворовая территория». Возможно, это связано с классификатором закупки, но для участка у воды такая формулировка выглядит как минимум небрежной. Зона отдыха и двор — разные по нагрузке и режиму использования территории.

В итоге вопросы вызывает не сама технология, а качество подготовки закупки. Документы должны гарантировать, что через год на месте газона не появятся пятна, проплешины или размытый грунт.

Редакция «Зеленоград.ру» спросит префектуру о проблемах в документации и вернётся с ответом.

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Метки:
благоустройство, жилищник, газоны, Зона отдыха с пляжем "Чёрное озеро"
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