Почему это не решает проблему безопасности возле школ

В прошлом году проект дошёл до Зеленограда — школы 609 в корпусе 314 на Яблоневой аллее. После обследования там установили две искусственные неровности, запретили остановку машин, обновили знаки и разметку и ограничили скорость до 30 километров в час.



Жители поддерживали меры безопасности, но говорили, что основная проблема возле школы связана не со скоростью. Перед началом занятий родители останавливаются на Яблоневой аллее, чтобы высадить детей, и перекрывают полосу. Другие водители заезжают во двор к школьной калитке, где проезд узкий, а развернуться сложно. Обзору возле переходов и выездов также мешают кусты.



Получается, принятые меры не решили проблему родителей — не обеспечили безопасного места для короткой остановки. Запретить высаживать детей у школы проще, чем предложить понятную альтернативу. В результате машины скорее всего будут продолжать останавливаться на проезжей части или заезжать в тесный двор.



Сейчас школу в корпус 314 капитально ремонтируют. Такой ремонт позволял улучшить не только состояние здание, но и организацию прилегающей территории: подъезд к школе, движение пешеходов и место для быстрой высадки детей. Однако сделано этого не было.



Это вопрос не только одной школы. Массовый подвоз детей на машинах стал повседневной реальностью, безопасный маршрут должен заканчиваться не знаком «Остановка запрещена», а продуманной схемой подъезда. Особенно там, где школьные здания сейчас капитально ремонтируют и прилегающую территорию ещё можно изменить.



Проекту «Безопасный путь от дома в школу» и лично депутатам Сабине Цветковой и зеленоградскому Андрею Титову стоит проверять не только разметки и знаки. В обследования нужно включать места утренней высадки детей, конфликты автомобилей с пешеходами, подъезды к школьным калиткам и маршруты