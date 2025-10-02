На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно 02.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Новый дорожный знак установили недалеко от школы 609 — после «Вкусвила» и прямо возле здания Центра организации дорожного движения. Кроме того, около школы появились две искусственные неровности, знаки «Остановка запрещена», обновили разметку.

«Эти меры позволяют значительно снизить риски ДТП с участием детей, особенно в часы пик, когда школьники идут на занятия или возвращаются домой», — отметила депутат Московской городской думы Сабина Цветкова, которая продвигает проект «Безопасный путь от дома в школу», в рамках которого поставили знак.

Странно, что новый знак ограничивает скорость только в сторону улицы Юности. В обратную сторону — к Центральному проспекту — аналогичного знака корреспондент «Зеленоград.ру» не нашел. Кроме того, обычно такие изменения обсуждают на комиссии по безопасности дорожного движения, но когда обсуждали снижение скорости на Яблоневой аллее, неизвестно.

Как бы там ни было, местные жители, с которыми мы поговорили, поддерживают изменения, однако говорят, что и раньше скорость движения здесь была невысокой.

«Смысла данных изменений я не вижу особо. Здесь всегда притормаживали. Ограничение 40 было и „лежачие полицейские“. У меня навигатор до сих пор не показывает, что здесь до 30 км/час нужно сбросить скорость», говорит водитель Петр.

«Я положительно отношусь к подобным проектам и ограничениям. Хоть здесь машины не гоняли и раньше, но, чем больше будут привлекать внимание к переходу через школу, тем лучше. Одобряю», — сказала местная жительница Елена.

«Конечно, рядом со школой активного движения не должно быть. Я поддерживаю установку знака. Но в целом здесь всегда спокойно», добавил местный житель Илья.

Наши читатели считают, что проблема в этом месте не в скорости, а в том, что водители высаживают детей возле школы, останавливаясь на дороге и перегораживая полосу движения.

«Другие люди из-за этого нервничают, пытаются наверстать потраченное время, вот и едут потом быстро», — считает Никита.

Отсутствие нормально подъезда для высадки и посадки детей приводит и к другой проблеме:

«Те, кто не может высадить у основного входа, едут во двор, к калитке — а там одна полоса и потом им ещё развернуться им надо: либо расширьте проезд до двух полос, либо калитку эту закройте», — считает Матильда.

Другие отмечают, что для безопасности нужно подстричь кусты возле переходов и выездов с прилегающих территорий.

«Самая большая проблема там — это внезапное появление пешеходов. Детей вообще за кустами не видно», — утверждает Татьяна.

