Само по себе нанесение синей разметки не означает, что парковка стала платной. Действующие платные парковки обозначаются знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.8 «Платные услуги», а также информационным щитом с номером парковочной зоны и тарифом. Таких обозначений на улице Юности не установили, поэтому оплачивать парковку не требовалось.

Ранее стало известно о планах по дальнейшему расширению зоны платной парковки в Зеленограде. Однако полный список улиц и сроки запуска новых участков в 2026 году официально не публиковались.

«Зеленоград.ру» уже направил запросы в префектуру Зеленоградского округа и департамент транспорта Москвы. Редакция попросила объяснить появление платной парковки на улице Юности и какие ещё участки Зеленограда предполагается включить в платную зону.