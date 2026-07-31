Работы заметили местные жители в четверг вечером. Почему разметку сначала нанесли, а затем решили удалить, пока неизвестно.
Пунктирные синие линии появились вдоль парковочных карманов около корпусов 313 и 315. Участок улицы Юности от Центрального проспекта до дома 5 по площади Юности вошёл в опубликованный в 2025 году список новых платных парковок. Платный режим планировали ввести с 15 августа, но так и не сделали.
Само по себе нанесение синей разметки не означает, что парковка стала платной. Действующие платные парковки обозначаются знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.8 «Платные услуги», а также информационным щитом с номером парковочной зоны и тарифом. Таких обозначений на улице Юности не установили, поэтому оплачивать парковку не требовалось.
Ранее стало известно о планах по дальнейшему расширению зоны платной парковки в Зеленограде. Однако полный список улиц и сроки запуска новых участков в 2026 году официально не публиковались.
«Зеленоград.ру» уже направил запросы в префектуру Зеленоградского округа и департамент транспорта Москвы. Редакция попросила объяснить появление платной парковки на улице Юности и какие ещё участки Зеленограда предполагается включить в платную зону.