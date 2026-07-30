Штрафы за езду без фар «выписывают» в Зеленограде три камеры 30.07.2026 ZELENOGRAD.RU

За езду без включённых фар днём в Зеленограде можно получить штраф не только после остановки инспектором, но и по камере. Три комплекса с такой функцией работают с мая 2025 года, но не все водители об этом не знают.

Как выяснил «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в Зеленограде установлены три таких комплекса:

  • на Панфиловском проспекте напротив дома 6А (ТЦ Панфиловский)

  • в проезде №4807 у дома 2 строение 13 (круговое пересечение Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе)

  • и на улице Андреевка у корпуса 1557

Камеры автоматически фиксируют нарушение: система с помощью искусственного интеллекта распознаёт автомобиль автомобиль без включённых дневных ходовых огней или ближнего света и передаёт данные в ГИБДД. Там принимают решение о назначении штрафа.

По правилам дорожного движения фары ближнего света или дневные ходовые огни обязательны в любое время суток. Штраф за нарушение — 500 рублей по статье 12.20 КоАП.

Фиксация невключённых фар — лишь одна из функций дорожных камер: московские комплексы к концу 2025 года умели фиксировать 66 видов нарушений, в том числе непристёгнутый ремень, езду без шлема, разговор по телефону за рулём. Зеленоград в этом смысле не исключение — городские камеры постепенно получают новые функции.

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Метки:
автомобиль, штраф
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