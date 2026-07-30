Автоколонна с флагами проедет в воскресенье 2 августа по улице Юности, Центральному проспекту, Солнечной аллее, новому мосту и Каменке. Участники памятных мероприятий ко Дню ВДВ возложат цветы к мемориалам у городского кладбища и в парке «Ровесник».

Программа начнётся в 11:00 с митинга у городского кладбища на Восточной коммунальной зоне. Участники возложат цветы к стеле погибшим в Афганистане и почтят память погибших минутой молчания.

В 11:40 автоколонна отправится в парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне. Там цветы возложат к памятному камню. По данным организаторов, в установленных возле него гильзах хранится земля из Афганистана, Чечни и Сирии.

Затем машины проедут по городу. Организаторы приглашают автомобилистов присоединиться к колонне с флагами. Мероприятие проводит зеленоградское отделение Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Справки по телефону 8-985-649-52-37 (Вячеслав Александрович, Председатель зеленоградской организации).