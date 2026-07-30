В автобусах Подмосковья проезд при оплате телефоном подешевеет на 18 рублей 30.07.2026 ZELENOGRAD.RU

С 1 августа по 30 ноября в общественном транспорте Московской области будет действовать скидка. Чтобы её получить, поездку нужно оплатить телефоном с добавленной в него банковской картой «Мир».

При оплате обычной пластиковой картой «Мир» скидка не предоставляется. На транспорт Москвы акция не распространяется.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, московская область
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