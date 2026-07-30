С 1 августа по 30 ноября в общественном транспорте Московской области будет действовать скидка. Чтобы её получить, поездку нужно оплатить телефоном с добавленной в него банковской картой «Мир».
При оплате обычной пластиковой картой «Мир» скидка не предоставляется. На транспорт Москвы акция не распространяется.
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