С 1 августа по 30 ноября в общественном транспорте Московской области будет действовать скидка. Чтобы её получить, поездку нужно оплатить телефоном с добавленной в него банковской картой «Мир».

При оплате обычной пластиковой картой «Мир» скидка не предоставляется. На транспорт Москвы акция не распространяется.