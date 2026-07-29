Из Крюково — прямо к современному искусству. Что происходит в новом ТОН-Центре у Ленинградского вокзала 29.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В историческом Круговом депо рядом с Ленинградским вокзалом начал работать ТОН-Центр — площадка для выставок, концертов, спектаклей, мастерских и перформансов. Для зеленоградцев место удобно тем, что до него можно доехать прямой электричкой из Крюково.

Само здание — одна из причин туда съездить. Круговое депо построили в середине XIX века по проекту Константина Тона. Паровозы направляли с поворотной платформы в центре на радиально расположенные пути, поэтому внутри образовалось большое круглое пространство. Его перекрывает металлический купол без внутренних опор. Теперь вместо локомотивов здесь сцена, выставочные объекты и зрительский амфитеатр.

Что будет в августе

Ближайшее событие — бесплатный акустический марафон «Диалог с пространством», который проходит 30 и 31 июля и 1 августа. В течение дня выступают музыканты, работающие с академической, экспериментальной и импровизационной музыкой. Зрители могут перемещаться по залу и выбирать место относительно сцены. На 1 августа заявлены, в частности, гонг-медитация, большой вокальный перформанс, фортепианная и гитарная импровизация, а также выступление струнного квартета. Вход свободный, но нужна регистрация.

До 6 августа работает выставка «Временные конструкции» Дмитрия Запылихина и Лены Соловьёвой. Она посвящена превращению бывшего промышленного здания в культурное пространство. В экспозиции соединены фотографии, ассамбляжи, кинетические скульптуры и железнодорожные предметы, найденные в депо. Для посещения также нужна регистрация.

Главный проект второй половины лета откроется 13 августа. «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями» — аудиовизуальная инсталляция-спектакль без живых актёров. Андрей Бартенев создал для неё костюмы-объекты, Евгения Некрасова написала либретто, а Владимир Раннев — многоканальную вокальную партитуру. Персонажи, декорации и звук приходят в движение вместе с поворотной сценой. Билеты по 1000 рублей. Проект будет идти до 20 сентября.

После завершения «Радости-свадьбы» 25 и 26 сентября в ТОН-Центре покажут «Транссиб» Мастерской Брусникина и театра «Практика». Это документальный спектакль, созданный по материалам двухнедельной поездки актёров из Москвы во Владивосток. Из путешествия они привезли несколько сотен интервью с пассажирами поезда и жителями городов по пути. Билеты от 4 до 6 тысяч рублей.

Как доехать из Крюково

Из Крюково выбирайте электричку до Ленинградского вокзала, а не сквозной поезд МЦД в сторону Ипподрома. Дорога занимает от получаса до часа, но перед выездом стоит проверить расписание: возможны изменения и отмены.

ТОН-Центр находится за пригородной частью вокзала по адресу Комсомольская площадь, дом 3/30, строение 1. Идите вдоль Ленинградского вокзала мимо пригородных касс, затем держитесь дороги справа от железнодорожных путей и идите прямо вдоль платформы. Вход в здание расположен у пандуса. Идти 7-10 минут.

Что нужно знать перед посещением

Центр работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 22:00. Просто осмотреть здание пока нельзя: необходим билет или регистрация на событие, посетителей пускают за час до начала. Есть гардероб, доступные уборные и специальные места для маломобильных гостей; сопровождение можно запросить заранее. Любительская съёмка разрешена до и после мероприятий, но без вспышки, штатива и стабилизатора. Дети младше 14 лет допускаются только со взрослыми.

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