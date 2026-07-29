В историческом Круговом депо рядом с Ленинградским вокзалом начал работать ТОН-Центр — площадка для выставок, концертов, спектаклей, мастерских и перформансов. Для зеленоградцев место удобно тем, что до него можно доехать прямой электричкой из Крюково.

Само здание — одна из причин туда съездить. Круговое депо построили в середине XIX века по проекту Константина Тона. Паровозы направляли с поворотной платформы в центре на радиально расположенные пути, поэтому внутри образовалось большое круглое пространство. Его перекрывает металлический купол без внутренних опор. Теперь вместо локомотивов здесь сцена, выставочные объекты и зрительский амфитеатр.