Также на фестивале выступят участница телепроектов «Главная сцена» и «Победитель» Надежда Толстая и зеленоградский вокалист Георгий Тадоровский, специализирующийся на музыке начала XX века.

Помимо концерта, организаторы анонсировали мастер-классы по джазовому вокалу и импровизации, а также лекции об истории и культуре джаза.

Макфадден выступал в бродвейских мюзиклах, сотрудничал с Cirque du Soleil, Disney и Universal Studios, а в 2022 году участвовал в программе чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сантос исполняет самбу и босса-нову, выступал на площадках Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро и гастролировал в странах Латинской Америки, Европы и Африки.

Музыкантам будет аккомпанировать Эстрадный оркестр МИЭТ под управлением дирижера и аранжировщика Юрия Ковешникова.

Идейным вдохновителем фестиваля выступил музыкальный продюсер Виктор Радзиевский.

Фестиваль состоится 26 сентября (суббота) в ДК МИЭТ. Продолжительность — 3,5 часа. Возрастное ограничение — 6+ Билеты стоят от 1500 до 5500 рублей и уже продаются на странице фестиваля https://dkmiet.ru/jazz