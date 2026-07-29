Международный джазовый фестиваль с музыкантами из США и Бразилии впервые пройдет в МИЭТе 29.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Главными зарубежными участниками фестиваля «Джазовая осень в МИЭТ» станут американский вокалист Эндрю Макфадден и бразильский певец, гитарист и композитор Жоандер Сантос.

Также на фестивале выступят участница телепроектов «Главная сцена» и «Победитель» Надежда Толстая и зеленоградский вокалист Георгий Тадоровский, специализирующийся на музыке начала XX века.

Помимо концерта, организаторы анонсировали мастер-классы по джазовому вокалу и импровизации, а также лекции об истории и культуре джаза.

Макфадден выступал в бродвейских мюзиклах, сотрудничал с Cirque du Soleil, Disney и Universal Studios, а в 2022 году участвовал в программе чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сантос исполняет самбу и босса-нову, выступал на площадках Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро и гастролировал в странах Латинской Америки, Европы и Африки.

Музыкантам будет аккомпанировать Эстрадный оркестр МИЭТ под управлением дирижера и аранжировщика Юрия Ковешникова.

Идейным вдохновителем фестиваля выступил музыкальный продюсер Виктор Радзиевский.

Фестиваль состоится 26 сентября (суббота) в ДК МИЭТ. Продолжительность — 3,5 часа. Возрастное ограничение — 6+ Билеты стоят от 1500 до 5500 рублей и уже продаются на странице фестиваля https://dkmiet.ru/jazz

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Метки:
афиша, дк миэт
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