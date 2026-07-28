Гитарист Газманова, Орбакайте и солистки группы «Тату» сыграет вечером 30 июля у Школьного озера 28.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На открытой сцене Озеропарка выступит музыкант, композитор и поэт Олег Завьялов и певица, композитор и блогер Елена Завьялова.

В программе — авторские и популярные песни, а также инструментальная гитарная музыка.

Концерт начнется в 18:00 на открытой сцене.
Вход свободный. Возрастная рекомендация — 6+

По текущему прогнозу — в четверг вечером +18 и солнце.

О выступающих

Олег Завьялов — известный гитарист российского шоу-бизнеса, композитор и поэт:

  • штатный гитарист группы «Эскадрон» народного артиста России Олега Газманова
  • сотрудничал с Леной Катиной (группа «Тату»), Ириной Дубцовой, Владом Топаловым, Кристиной Орбакайте, Александром Буйновым, джазистом Сергеем Жилиным и его ансамблем «Фонограф»
  • автор сольного инструментального альбома Carte Blanche (2025)
  • финалист национальной литературной премии «Поэт года-2025»

Елена Завьялова — певица с выразительным «бархатным» голосом, композитор и аранжировщик, которая участвует в концертно?творческой жизни Зеленограда и ведет авторский канал про песни для детей.

О проекте «Музыкальные четверги»

Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00. В случае дождей концерты переносят с открытой сцены в крытый белый шатер.

Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05

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Метки:
афиша, озеропарк
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