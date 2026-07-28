На открытой сцене Озеропарка выступит музыкант, композитор и поэт Олег Завьялов и певица, композитор и блогер Елена Завьялова.
В программе — авторские и популярные песни, а также инструментальная гитарная музыка.
Концерт начнется в 18:00 на открытой сцене.
Вход свободный. Возрастная рекомендация — 6+
По текущему прогнозу — в четверг вечером +18 и солнце.
Олег Завьялов — известный гитарист российского шоу-бизнеса, композитор и поэт:
- штатный гитарист группы «Эскадрон» народного артиста России Олега Газманова
- сотрудничал с Леной Катиной (группа «Тату»), Ириной Дубцовой, Владом Топаловым, Кристиной Орбакайте, Александром Буйновым, джазистом Сергеем Жилиным и его ансамблем «Фонограф»
- автор сольного инструментального альбома Carte Blanche (2025)
- финалист национальной литературной премии «Поэт года-2025»
Елена Завьялова — певица с выразительным «бархатным» голосом, композитор и аранжировщик, которая участвует в концертно?творческой жизни Зеленограда и ведет авторский канал про песни для детей.
Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00. В случае дождей концерты переносят с открытой сцены в крытый белый шатер.
Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05