Работы на участке проспекта от «Дома быта» до «Детского мира» начнут в 2027 году — после окончания отопительного сезона, сообщили «Зеленоград.ру» в МОЭК. Раньше этот участок собирались реконструировать во второй половине 2026 года.
На первом этапе — от «1000 мелочей» до «Дома быта», — который завершился в июне, вдоль Центрального проспекта проложили огромные временные трубы — байпасы, серьезно ограничив движение пешеходов. По байпасам подавали тепло и горячую воду, пока рабочие меняли основную теплосеть в подземном коллекторе. Однако на втором этапе теплоснабжение организуют по резервной схеме, поэтому временные трубы не понадобятся.
Неудобства для пешеходов и водителей обещают минимизировать. МОЭК не планирует перекрывать или сужать проезд, ограничивать парковку и вводить ночные ограничения.
Существующие проходы к домам, остановкам, магазинам, кафе и другим организациям обещают сохранить. Доступ посетителей и поставщиков к магазинам и заведениям также ограничивать не собираются.
Почему работы перенесли на следующий год и почему для первого участка выбрали байпасы, а для второго обошлись без них, в МОЭК не уточнили.