На первом этапе — от «1000 мелочей» до «Дома быта», — который завершился в июне, вдоль Центрального проспекта проложили огромные временные трубы — байпасы, серьезно ограничив движение пешеходов. По байпасам подавали тепло и горячую воду, пока рабочие меняли основную теплосеть в подземном коллекторе. Однако на втором этапе теплоснабжение организуют по резервной схеме, поэтому временные трубы не понадобятся.

Неудобства для пешеходов и водителей обещают минимизировать. МОЭК не планирует перекрывать или сужать проезд, ограничивать парковку и вводить ночные ограничения.

Существующие проходы к домам, остановкам, магазинам, кафе и другим организациям обещают сохранить. Доступ посетителей и поставщиков к магазинам и заведениям также ограничивать не собираются.

Почему работы перенесли на следующий год и почему для первого участка выбрали байпасы, а для второго обошлись без них, в МОЭК не уточнили.