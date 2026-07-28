Продолжение реконструкции теплотрассы на Центральном проспекте перенесли на 2027 год — временных труб на тротуаре не будет 28.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Работы на участке проспекта от «Дома быта» до «Детского мира» начнут в 2027 году — после окончания отопительного сезона, сообщили «Зеленоград.ру» в МОЭК. Раньше этот участок собирались реконструировать во второй половине 2026 года.

На первом этапе — от «1000 мелочей» до «Дома быта», — который завершился в июне, вдоль Центрального проспекта проложили огромные временные трубы — байпасы, серьезно ограничив движение пешеходов. По байпасам подавали тепло и горячую воду, пока рабочие меняли основную теплосеть в подземном коллекторе. Однако на втором этапе теплоснабжение организуют по резервной схеме, поэтому временные трубы не понадобятся.

Неудобства для пешеходов и водителей обещают минимизировать. МОЭК не планирует перекрывать или сужать проезд, ограничивать парковку и вводить ночные ограничения.

Существующие проходы к домам, остановкам, магазинам, кафе и другим организациям обещают сохранить. Доступ посетителей и поставщиков к магазинам и заведениям также ограничивать не собираются.

Почему работы перенесли на следующий год и почему для первого участка выбрали байпасы, а для второго обошлись без них, в МОЭК не уточнили.

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