Молодых учителей начальных классов в шесть раз меньше, чем тех, кто скоро уйдёт на пенсию 27.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В школах Зеленограда работают более 500 педагогов начального образования. Среди них — только десять молодых специалистов до 25 лет и шестьдесят учителей старше 60. То есть на каждого молодого специалиста приходится шесть учителей, которые в ближайшие годы уйдут на пенсию

Редакция «Зеленоград.ру» спросила департамент образования, как школы планируют восполнять кадры по мере выхода старших учителей на пенсию. В ответе сообщили, что открытых вакансий нет и потребность закрывают в плановом режиме. Как именно и за счёт кого — не уточнили.

Один из источников пополнения — выпускники местного педагогического колледжа МГПУ. Студенты, которые проходят практику в зеленоградских школах, знакомятся с коллективами, и укореняются в городе и некоторые из них остаются здесь работать.

Однако с 2026 года набор на специальность «Преподавание в начальных классах» туда не ведётся — поступающим предлагают ехать в Тушино или Медведково. Как это скажется на притоке молодых учителей в зеленоградские школы, департамент не прокомментировал.

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Метки:
начальная школа, статистика, учитель
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