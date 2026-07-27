В школах Зеленограда работают более 500 педагогов начального образования. Среди них — только десять молодых специалистов до 25 лет и шестьдесят учителей старше 60. То есть на каждого молодого специалиста приходится шесть учителей, которые в ближайшие годы уйдут на пенсию



Редакция «Зеленоград.ру» спросила департамент образования, как школы планируют восполнять кадры по мере выхода старших учителей на пенсию. В ответе сообщили, что открытых вакансий нет и потребность закрывают в плановом режиме. Как именно и за счёт кого — не уточнили.



Один из источников пополнения — выпускники местного педагогического колледжа МГПУ. Студенты, которые проходят практику в зеленоградских школах, знакомятся с коллективами, и укореняются в городе и некоторые из них остаются здесь работать.



Однако с 2026 года набор на специальность «Преподавание в начальных классах» туда не ведётся — поступающим предлагают ехать в Тушино или Медведково. Как это скажется на притоке молодых учителей в зеленоградские школы, департамент не прокомментировал.