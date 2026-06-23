Колледж МГПУ прекратил обучение учителей начальных классов в Зеленограде. Будущим студентам придётся ездить в Москву 23.06.2026 ZELENOGRAD.RU

С этого года поступить на специальность «Преподавание в начальных классах» в зеленоградском филиале колледжа Московского городского педагогического университета не получится. Нынешним студентам дадут доучиться в Зеленограде.

Официальных объявлений для студентов и родителей не было. Действительно, в перечне специальностей на 2026 год направление 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» сохранилось только на московских площадках колледжа.

Подать документы на эту специальность предложили в других филиалах МГПУ — в Тушино и Медведково. На горячей линии порекомендовали первый вариант: до корпуса на улице Фабрициуса, 21 из Зеленограда можно добраться примерно за полтора часа.

Возобновиться ли приём на эту специальность в зеленоградском филиале с 2027 года, из ответа департамента непонятно: «Решение касается только приёмной кампании 2026 года», — сообщили в ведомстве.

Одна студентка колледжа утверждала, что нынешних студентов тоже переведут на обучение в Москву. Она опасалась, что это ухудшит условия обучения и усложнит прохождение практики в зеленоградских школах.

В департаменте образования это не подтвердили и сообщили «Зеленоград.ру», что изменения затрагивают только приёмную кампанию 2026 года, а зачисленные студенты продолжат учиться в корпусе 1140 в Зеленограде.

Решение прекратить приём в зеленоградский филиал в департаменте объяснили анализом предпочтений абитуриентов, кадровыми возможностями, аудиторным фондом и другими факторами. Что именно сыграло решающую роль в решении прекратить подготовку учителей начальных классов в Зеленограде, в департаменте не уточнили.

Предположение о том, что эта специальность стала менее популярна именно среди зеленоградских абитуриентов, плохо соотносится с тем, что общее количество бюджетных мест по этой специальности в колледжах МГПУ не сокращается. При этом места не закрепляются заранее за конкретными площадками, а распределяются в ходе приёмной кампании.

Таким образом, подготовка учителей начальных классов в структуре МГПУ сохраняется, однако для выпускников зеленоградских школ поступление на эту специальность теперь будет связано с долгой дорогой до Москвы и обратно.

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Метки:
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