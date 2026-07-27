Из Understage Comedy — в стендап-клуб

В клуб входят три человека: Никита Тихонов, Ефим Литвинцев и Александр Пфаф. Все они из Зеленограда. Никита и Ефим выступают на сцене, Александр отвечает за организационную и коммерческую часть.

Около двух лет команда проводила вечера Understage Comedy в баре «Синий гном» в 17-м микрорайоне. После смены владельцев комики ушли с площадки и решили превратить прежнее сообщество в клуб с регулярными открытыми микрофонами, концертами и собственными шоу.

«В „Синем гноме“ это было небольшое комьюнити. Теперь хотим делать всё серьёзнее — устраивать концерты и приглашать профессиональных комиков», — рассказал «Зеленоград.ру» Никита Тихонов.

Тихонов занимается стендапом второй год. Он регулярно вёл вечера в «Синем гноме» и выступал на разогреве у Ильи Соболева. Ефиму Литвинцеву сейчас 20 лет, стендапом он занимается примерно с 16 лет и участвует в различных фестивалях и шоу.

«Мне нравится смешить людей. Когда слышишь смех, это как наркотик — уже не можешь остановиться. Больше всего люблю вести вечера и импровизировать с живыми зрителями. Ефим ездит на фестивали, выиграл Punch Line и, можно сказать, идёт по стопам Егора Куксы», — говорит Тихонов.

После ухода из «Синего гнома» команда рассматривала разные бары и другие площадки, но пока остановилась на «Ели-Пели». Комики хотят обустроиться в выделенном им зале и закрепить за клубом вечера по средам.

Примерно раз в месяц команда планирует проводить концерты с приглашёнными профессиональными комиками. В «Ели-Пели» также хотят развивать уже опробованные проекты: шоу «Приём», где психолог и комик разбирают ситуации зрителей, «Табурет-шоу» и «Таро-шоу». В дальнейшем организаторы собираются добавлять и другие комедийные форматы.

Своей базы у клуба нет. Материал комики пишут отдельно, а шутки вместе «разгоняют» онлайн, в кафе или друг у друга дома.