Команда «Зеленоградский стендап №1» в среду, 29 июля, откроет новый клуб выступлениями в баре «Ели-Пели» в корпусе 124, строении 1. Отдельной частью программы станет «Прожарка Зеленограда» — шутки о городе и ситуациях, знакомых его жителям. Гостей также ждут открытый микрофон, импровизация с залом и выступления семи-восьми комиков. Хедлайнером станет зеленоградец Егор Кукса.
Сбор гостей в 20:00, выступления начнутся в 20:30. Вести вечер и импровизировать со зрителями будет один из организаторов клуба Никита Тихонов. На открытии также представят резидентов и ответят на вопросы зрителей.
Билеты можно купить по ссылке в телеграм-канале клуба. Там же команда будет публиковать анонсы следующих мероприятий.
В клуб входят три человека: Никита Тихонов, Ефим Литвинцев и Александр Пфаф. Все они из Зеленограда. Никита и Ефим выступают на сцене, Александр отвечает за организационную и коммерческую часть.
Около двух лет команда проводила вечера Understage Comedy в баре «Синий гном» в 17-м микрорайоне. После смены владельцев комики ушли с площадки и решили превратить прежнее сообщество в клуб с регулярными открытыми микрофонами, концертами и собственными шоу.
«В „Синем гноме“ это было небольшое комьюнити. Теперь хотим делать всё серьёзнее — устраивать концерты и приглашать профессиональных комиков», — рассказал «Зеленоград.ру» Никита Тихонов.
Тихонов занимается стендапом второй год. Он регулярно вёл вечера в «Синем гноме» и выступал на разогреве у Ильи Соболева. Ефиму Литвинцеву сейчас 20 лет, стендапом он занимается примерно с 16 лет и участвует в различных фестивалях и шоу.
«Мне нравится смешить людей. Когда слышишь смех, это как наркотик — уже не можешь остановиться. Больше всего люблю вести вечера и импровизировать с живыми зрителями. Ефим ездит на фестивали, выиграл Punch Line и, можно сказать, идёт по стопам Егора Куксы», — говорит Тихонов.
После ухода из «Синего гнома» команда рассматривала разные бары и другие площадки, но пока остановилась на «Ели-Пели». Комики хотят обустроиться в выделенном им зале и закрепить за клубом вечера по средам.
Примерно раз в месяц команда планирует проводить концерты с приглашёнными профессиональными комиками. В «Ели-Пели» также хотят развивать уже опробованные проекты: шоу «Приём», где психолог и комик разбирают ситуации зрителей, «Табурет-шоу» и «Таро-шоу». В дальнейшем организаторы собираются добавлять и другие комедийные форматы.
Своей базы у клуба нет. Материал комики пишут отдельно, а шутки вместе «разгоняют» онлайн, в кафе или друг у друга дома.
Открытые микрофоны команда планирует проводить каждую среду в «Ели-Пели». Постоянного состава выступающих не будет: комики будут меняться и проверять на зрителях новый материал.
Выйти на сцену сможет любой желающий, в том числе человек без опыта. Но записаться нужно заранее — присоединиться к программе уже во время вечера не получится. Для записи можно связаться с Никитой Тихоновым по телефону 8-965-230-99-11.
Главным страхом комика Никита называет тишину после шутки, но именно открытый микрофон помогает понять, какой материал нужно доработать.
«Неважно, сколько зрителей в зале. Перед выходом на сцену всё равно есть стресс. Но я бы не хотел, чтобы он пропадал: стресс заряжает. Самое страшное — если все пять-десять минут проходят в тишине. Потом думаешь: сегодня было тихо — значит, нужно где-то поработать, что-то поменять. Для этого и существует открытый микрофон», — рассказал он.
Нынешняя команда продолжает проект Евгения Должкевича, которого один из друзей-комиков называет «крёстным отцом зеленоградского стендапа».
Должкевич возродил регулярные стендап-вечера в городе примерно в 2020 году. Отдельного бренда у проекта не было — группа называлась просто «Зеленоградский стендап». Выступления проходили в разных заведениях, иногда несколько раз в неделю, поэтому Евгений описывает проект как «рассредоточенный стендап-клуб».
На этих вечерах начинали Никита Тихонов и Ефим Литвинцев. Ефим проверял материал, участвовал в конкурсах и вместе с Должкевичем готовил «прожарки». Никита сначала выступал, а позже стал помогать с организацией.
Каждое мероприятие приходилось собирать почти с нуля: искать комиков, заниматься рекламой, встречать гостей, продавать билеты и следить за звуком.
«На это уходило много времени, а денег было непропорционально мало. Стендап стал мешать основной работе — в общем, поменялись приоритеты», — объяснил Должкевич.
По его оценке, организовывать стендап-вечера он перестал около одного-двух лет назад. Евгений передал новой команде контакты и группу проекта во «ВКонтакте», чтобы выступления продолжались.
«Ребята мне помогали, а потом я сказал им: „Продолжайте“. В итоге просто отдал им группу и успокоился: этим кто-то занимается, значит, всё было не зря», — рассказал Должкевич.
Сейчас он не выступает, но продолжает смотреть стендап и записывать идеи и шутки. Евгений надеется однажды вернуться на сцену и проверить накопившийся материал.