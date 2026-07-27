Женская аудитория любит выступления в таком формате — обычно на зеленоградской сцене они проходят с аншлагом и знаменуют празднование Международного женского дня. Билет на такое шоу может стать отличным подарком на 8 Марта.
Историю про взаимоотношения полов исполнят танцоры, финальные композиции пройдут под потоками воды.
Продажа билетов открылась, стоимость варьируется от 1800 до 3800 рублей, места уже частично заняты.
«Шоу под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм» в обновленном спектакле «Мужчина и Женщина» попытается ответить на вопрос: кто прав — Мужчина или Женщина?
Во время эмоциональной постановки мужские размышления о взаимоотношениях полов будут выражены с помощью слова и пластики тела «за всех мужчин сразу», потому что «как известно, мужчинам сложнее высказываться об отношениях».
История строится вокруг любви. Первая влюбленность, первая разлука, горечь, юмор и позитив — всё это учли создатели шоу в сюжете.
Зрителям обещаны:
- современная авторская хореография мирового уровня
- мужские брутальные силуэты, искусно подсвеченные с помощью современных световых спецэффектов
- фирменные танцы под потоками воды
Шоу пройдет 6 марта (это суббота) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/shou/shou-pod-dozhdem-muzhchina-i-zhenschina
- Продолжительность — 1,5 часа без антракта. Рекомендуемый возраст посетителей — 12+
- Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.