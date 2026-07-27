Шоу под дождем «Мужчина и женщина» — 6 марта в Культурном центре «Зеленоград» 27.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Женская аудитория любит выступления в таком формате — обычно на зеленоградской сцене они проходят с аншлагом и знаменуют празднование Международного женского дня. Билет на такое шоу может стать отличным подарком на 8 Марта.

Историю про взаимоотношения полов исполнят танцоры, финальные композиции пройдут под потоками воды.

Продажа билетов открылась, стоимость варьируется от 1800 до 3800 рублей, места уже частично заняты.

«Шоу под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм» в обновленном спектакле «Мужчина и Женщина» попытается ответить на вопрос: кто прав — Мужчина или Женщина?

Во время эмоциональной постановки мужские размышления о взаимоотношениях полов будут выражены с помощью слова и пластики тела «за всех мужчин сразу», потому что «как известно, мужчинам сложнее высказываться об отношениях».

История строится вокруг любви. Первая влюбленность, первая разлука, горечь, юмор и позитив — всё это учли создатели шоу в сюжете.

Зрителям обещаны:

  • современная авторская хореография мирового уровня
  • мужские брутальные силуэты, искусно подсвеченные с помощью современных световых спецэффектов
  • фирменные танцы под потоками воды

Шоу пройдет 6 марта (это суббота) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/shou/shou-pod-dozhdem-muzhchina-i-zhenschina

  • Продолжительность — 1,5 часа без антракта. Рекомендуемый возраст посетителей — 12+
  • Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
досуг, спектакль, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Есть время? Погнали». У вокзала Крюково по вечерам играют музыканты из Москвы Новости
Молодых учителей начальных классов в шесть раз меньше, чем тех, кто скоро уйдёт на пенсию Новости
Полиция не смогла найти водителя машины с номерами мэрии, который припарковался с нарушением правил прямо на Центральной площади Новости
Высшее образование в ритме современной жизни Реклама
«Прожарку Зеленограда» устроят на открытии нового стендап-клуба Новости
Шоу под дождем «Мужчина и женщина» — 6 марта в Культурном центре «Зеленоград» Новости
Жители Москвы и Санкт-Петербурга — в лидерах перехода на 5G-смартфоны Реклама
На улице Каменка сделают новые пешеходные переходы, а парковочных мест станет меньше Новости
Фотографии без фотоаппарата — выставка сканографии Екатерины Таранниковой Новости
Два сериала будут снимать в Зеленограде на этой неделе — один с Павлом Прилучным Новости
Фермерские продукты с доставкой Реклама
Горячую воду отключат со вторника в части домов 2-го и 4-го микрорайонов Новости
Заблудившегося грибника 15 часов искали в лесу под Солнечногорском Новости
Форель из Северной Осетии с доставкой в Зеленоград, Химки и Сходню Реклама
Сбои в работе медленной зоны для самокатов дептранс объяснил погрешностью GPS — данные редакции с этим не согласуются Новости
Картинки с выставки: самый первый (и самый трогательный) барельеф в Зеленограде Новости
Тротуар, ведущий в никуда, доделают спустя шесть лет Новости
До ретро-эстафеты «Юность» осталась неделя — регистрация ещё открыта Новости
Против производства и склада у реки Ржавка на общественных обсуждениях проголосовали более ста человек Новости
Грибы с ушками, шипами и пятнышками — что растёт в зеленоградском лесопарке Новости
Чужеродное растение разрослось в лесу возле 8-го микрорайона — тридцать лет назад оно «сбежало» из ботанического сада Новости
Белорусский бензин появился на зеленоградской АЗС Новости
Женское и мужское здоровье. Полный цикл помощи в медицинском центре «Дали» Реклама
Очередь к «Иридиуму» блокируют новую выделенку на улице Гоголя Новости
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 25-26 июля в Зеленограде и рядом Новости
Аварийность каршеринга и такси снижается быстрее, чем по Москве в целом Новости
Купаться в Городском пруду и Школьном озере по-прежнему нельзя Новости
«Московский чекап» — заработала новая программа проверки здоровья Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру