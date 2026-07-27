Женская аудитория любит выступления в таком формате — обычно на зеленоградской сцене они проходят с аншлагом и знаменуют празднование Международного женского дня. Билет на такое шоу может стать отличным подарком на 8 Марта.

Историю про взаимоотношения полов исполнят танцоры, финальные композиции пройдут под потоками воды.

Продажа билетов открылась, стоимость варьируется от 1800 до 3800 рублей, места уже частично заняты.