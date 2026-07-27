На улице Каменка сделают новые пешеходные переходы, а парковочных мест станет меньше 27.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В ходе благоустройства улицы Каменка сделают четыре новых пешеходных перехода со светофорами, перенесут несколько остановок, расширят тротуары и сократят парковочное пространство, рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре. Точные проектные схемы редакции не прислали — их ещё корректируют.

«Часть парковочных мест вдоль Каменки уберут, а за счёт освободившегося пространства расширят проезжую часть», — рассказал «Зеленоград.ру» начальник участка. В префектуре уточнили, что парковки на прилегающих территориях сохранят — там заменят асфальт.

По словам начальника участка, на Каменке также сделают островки безопасности: они помогут упорядочить движение, а пешеходы смогут остановиться на них при переходе дороги.

Где именно могут появиться переходы

Новые переходы сделают возле корпусов 1516, 1805, 1640 и 1641. Точные места без проектной схемы назвать нельзя.

Возле корпуса 1516 переход, вероятно, появится между корпусами 1516 и 1815, рядом с остановкой «Центр занятости населения». У корпуса 1805 — ближе к «Атаку», примерно напротив «Тануки» и «Весты». Переходы возле корпусов 1805 и 1640 могут стать наземной альтернативой существующим подземным.

Возле корпуса 1641 зебра уже есть. Возможно, речь идёт о её переносе или переустройстве.

Какие остановки перенесут

Перенесут остановки «Центр занятости населения» у корпуса 1519, «Детская поликлиника» у корпуса 1513 строения 1 и две остановки «корпус 1538» — у одноимённого корпуса и торгового центра. Также сдвинут остановки «корпус 1645» у корпуса 2008 и «Социальный фонд России» у корпусов 2013 и 1649.

«Остановки сдвинут незначительно — не более чем на десять метров. „Центр занятости населения“ перенесут ближе к перекрёстку, а остановку „корпус 1645“ у корпуса 2008 — ближе к шиномонтажу в корпусе 2006. Рядом с остановкой „Социальный фонд России“ проложат новую пешеходную дорожку», — рассказал начальник участка.

Что ещё изменится

На отдельных участках улицы Каменка сделают выделенные полосы для общественного транспорта и дополнительные полосы для выезда из дворов. Дорожные знаки перенесут, тротуары вдоль дороги расширят, а подходы к остановкам и парковочным карманам благоустроят.

Стихийные тропы и существующие пешеходные дорожки переустроят на всём протяжении улицы.

  • Чтобы выяснить, где именно уберут парковочные места и как расположат переходы, остановки и полосы, «Зеленоград.ру» повторно запросит у префектуры проект благоустройства.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пешеходный переход, автобусная остановка, реконструкция, улица каменка
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