В ходе благоустройства улицы Каменка сделают четыре новых пешеходных перехода со светофорами, перенесут несколько остановок, расширят тротуары и сократят парковочное пространство, рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре. Точные проектные схемы редакции не прислали — их ещё корректируют.

«Часть парковочных мест вдоль Каменки уберут, а за счёт освободившегося пространства расширят проезжую часть», — рассказал «Зеленоград.ру» начальник участка. В префектуре уточнили, что парковки на прилегающих территориях сохранят — там заменят асфальт.

По словам начальника участка, на Каменке также сделают островки безопасности: они помогут упорядочить движение, а пешеходы смогут остановиться на них при переходе дороги.