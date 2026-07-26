По запросу «Зеленоград.ру» департамент транспорта провёл техническую проверку, которая показала, что всё якобы в порядке: зона включена и функционирует в штатном режиме, а случаи несрабатывания ограничения связаны с погрешностью GPS-сигнала.



Однако ответ дептранса противоречит условиям тестирования, во время которого скорость и трек фиксировало другое приложение: оно определяло геолокацию с помощью того же сигнала GPS без видимых погрешностей. Трек точно отображал маршрут по площади, а средняя скорость в движении составила 25 км/ч при ограничении 15 км/ч.



В субботу, 25 июля, мы снова протестировали медленную зону на площади Юности — уже на самокате «Юрент» — и нам снова удалось спокойно разогнаться до 25 км/ч. То есть медленная зона снова не работала.



Если «единичные случаи некорректного срабатывания» происходят с такой регулярностью, то и рассчитывать на медленную зону как на меру безопасности для пешеходов нельзя.