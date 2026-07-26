Сбои в работе медленной зоны для самокатов дептранс объяснил погрешностью GPS — данные редакции с этим не согласуются 26.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В начале июня назад сотрудник редакции «Зеленоград.ру» проехал круг по площади Юности на прокатном самокате «Яндекса» и зафиксировал среднюю скорость в движении 25 км/ч. При этом на карте «медленных зон» департамента транспорта в этой зоне должно действовать ограничение до 15 км/ч.

По запросу «Зеленоград.ру» департамент транспорта провёл техническую проверку, которая показала, что всё якобы в порядке: зона включена и функционирует в штатном режиме, а случаи несрабатывания ограничения связаны с погрешностью GPS-сигнала.

Однако ответ дептранса противоречит условиям тестирования, во время которого скорость и трек фиксировало другое приложение: оно определяло геолокацию с помощью того же сигнала GPS без видимых погрешностей. Трек точно отображал маршрут по площади, а средняя скорость в движении составила 25 км/ч при ограничении 15 км/ч.

В субботу, 25 июля, мы снова протестировали медленную зону на площади Юности — уже на самокате «Юрент» — и нам снова удалось спокойно разогнаться до 25 км/ч. То есть медленная зона снова не работала.

Если «единичные случаи некорректного срабатывания» происходят с такой регулярностью, то и рассчитывать на медленную зону как на меру безопасности для пешеходов нельзя.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим, департамент транспорта
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Сбои в работе медленной зоны для самокатов дептранс объяснил погрешностью GPS — данные редакции с этим не согласуются Новости
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