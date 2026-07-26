Сейчас тротуар на внешней стороне объездной дороги вокруг 17-го микрорайона внезапно обрывается напротив дома 33Ак1, причём сойти с него невозможно, как и перейти дорогу в этом месте, — и так с момента постройки микрорайона.

Продление тротуара до автобусной остановки необходимо — там ходят сотни людей. Один из местных жителей попросил префектуру доделать тротуар. В ответ глава управы сообщил, что до конца ноября «Жилищник» продлит тротуар.