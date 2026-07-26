Сейчас тротуар на внешней стороне объездной дороги вокруг 17-го микрорайона внезапно обрывается напротив дома 33Ак1, причём сойти с него невозможно, как и перейти дорогу в этом месте, — и так с момента постройки микрорайона.
Продление тротуара до автобусной остановки необходимо — там ходят сотни людей. Один из местных жителей попросил префектуру доделать тротуар. В ответ глава управы сообщил, что до конца ноября «Жилищник» продлит тротуар.
Раньше на тротуаре стояли знаки, обозначающие велодорожку, но и их уже давно нет. Казус тротуара объясняла шесть лет назад компания «ПИК-Комфорт», управлявшая тогда 17-м микрорайоном. В проекте планировки района, утверждённом в 2015 году, велодорожка шла вдоль всей объездной дороги. Свою часть благоустройства компания выполнила. Но продолжение тротуара/велодорожки оказалось на городской территории — вне зоны ответственности «ПИК-Комфорта», так что его делать не стали. Одновременно сообщалось, что продолжение строительства велодорожки запланировано на 2021 год.
Прошло пять лет — посмотрим, закончится ли теперь эта история.