При создании монументальных композиций художники иногда обращались и к самым простым материалам. На торцевых стенах первого городского детского сада, построенного в 1-м микрорайоне и открытого 30 декабря 1962 года, расположены оригинальные барельефные украшения из кирпича, которые изображают северных оленей.

Горожане так и называли детский сад — «Олененок». Образ оленей — один из главных исторических символов Зеленограда. Скульптурные изображения этих животных традиционно украшали знаковые детские площадки и дворы города.