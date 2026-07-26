Первый барельеф появился у нас в 1962 году, и украсил он не стену какого-нибудь НИИ или официального учреждения — ни того, ни другого в новорожденном городе-спутнике, только-только получившем имя Зеленоград, еще не было, — а фасад первого в городе детского сада. Об этом рассказывает выставка «На поверхности» в музее в корпусе 1410
При создании монументальных композиций художники иногда обращались и к самым простым материалам. На торцевых стенах первого городского детского сада, построенного в 1-м микрорайоне и открытого 30 декабря 1962 года, расположены оригинальные барельефные украшения из кирпича, которые изображают северных оленей.
Горожане так и называли детский сад — «Олененок». Образ оленей — один из главных исторических символов Зеленограда. Скульптурные изображения этих животных традиционно украшали знаковые детские площадки и дворы города.
Спустя 64 года барельеф на корпусе 137 на месте — его хорошо видно с улицы Злобина.