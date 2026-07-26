Картинки с выставки: самый первый (и самый трогательный) барельеф в Зеленограде 26.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Первый барельеф появился у нас в 1962 году, и украсил он не стену какого-нибудь НИИ или официального учреждения — ни того, ни другого в новорожденном городе-спутнике, только-только получившем имя Зеленоград, еще не было, — а фасад первого в городе детского сада. Об этом рассказывает выставка «На поверхности» в музее в корпусе 1410

При создании монументальных композиций художники иногда обращались и к самым простым материалам. На торцевых стенах первого городского детского сада, построенного в 1-м микрорайоне и открытого 30 декабря 1962 года, расположены оригинальные барельефные украшения из кирпича, которые изображают северных оленей.

Горожане так и называли детский сад — «Олененок». Образ оленей — один из главных исторических символов Зеленограда. Скульптурные изображения этих животных традиционно украшали знаковые детские площадки и дворы города.

Спустя 64 года барельеф на корпусе 137 на месте — его хорошо видно с улицы Злобина.

Читайте также
Как опальный скульптор Эрнст Неизвестный создал в Зеленограде «самый большой рельеф в мире». Правдивая история
Читайте также
«На мозаике площади Юности я изобразил живчиков и сперматозоидов» — интервью с архитектором Евгением Аблиным
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
история зеленограда, микрорайон 1, архитектура, Корпус 137
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбои в работе медленной зоны для самокатов дептранс объяснил погрешностью GPS — данные редакции с этим не согласуются Новости
Картинки с выставки: самый первый (и самый трогательный) барельеф в Зеленограде Новости
Тротуар, ведущий в никуда, доделают спустя шесть лет Новости
До ретро-эстафеты «Юность» осталась неделя — регистрация ещё открыта Новости
Против производства и склада у реки Ржавка на общественных обсуждениях проголосовали более ста человек Новости
Грибы с ушками, шипами и пятнышками — что растёт в зеленоградском лесопарке Новости
Чужеродное растение разрослось в лесу возле 8-го микрорайона — тридцать лет назад оно «сбежало» из ботанического сада Новости
Белорусский бензин появился на зеленоградской АЗС Новости
Женское и мужское здоровье. Полный цикл помощи в медицинском центре «Дали» Реклама
Очередь к «Иридиуму» блокируют новую выделенку на улице Гоголя Новости
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 25-26 июля в Зеленограде и рядом Новости
Аварийность каршеринга и такси снижается быстрее, чем по Москве в целом Новости
Купаться в Городском пруду и Школьном озере по-прежнему нельзя Новости
«Московский чекап» — заработала новая программа проверки здоровья Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 25-26 июля и новую неделю Новости
Новый фитнес DDX открылся в Меге Химки Новости
Дети и подростки попробуют себя в капоэйре — 26 июля на площади Юности Новости
За попытку застрелить из автомата семью в Зеленограде мужчина получил 11 лет Новости
Комедия «Свидание вслепую» с артистами КВН и Comedy Club — 27 декабря в ДК МИЭТ Новости
Готовый дом 180 кв.м в комплектации под ключ уже ждёт своих владельцев Реклама
Юбилейный концерт рок-группы «Ария» — 8 октября в КЦ «Зеленоград», продажа билетов открылась Новости
Центр социального обслуживания в бывшем «аквапарке» хотят открыть ко Дню города Новости
Настилы на Берёзовой аллее заменили на более широкие, но часть проходов остаются небезопасными Новости
Информационная безопасность: рассказываем об одном из самых популярных направлений подготовки в НИУ МИЭТ Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — две премьеры для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Парад кораблей и соревнования парусных регат — 26 июля на Северном речном вокзале Новости
Электрички из Зеленограда 25 и 26 июля будут ходить с интервалами до 40 минут. Часть поездов доедет только до Грачёвской Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру