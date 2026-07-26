В следующее воскресенье, 2 августа, на лыжероллерной трассе за 17-м микрорайоном пройдет костюмированная беговая эстафета «Юность». Заявки от команд принимают до 31 июля.
Участники будут соревноваться парами. Каждой команде предстоит преодолеть четыре этапа по 2,8 километра. Заявиться можно в один из трёх зачётов: мужской, женский или смешанный. Регистрация и подробности на странице https://zelrun.com/youth26
Главная особенность «Юности» — обязательный дресс-код в стиле 70-80-х годов. Участники выходят на трассу в коротких беговых шортах, олимпийках, джинсовых варёнках, ярких повязках, костюмах для аэробики и других узнаваемых образах эпохи кассетных магнитофонов, Олимпиады-80 и газировки из автоматов.
Для мужчин действует отдельное условие: к старту допускают только с усами, бородой или другой растительностью на лице. Настоящими им быть необязательно — подойдут накладные или нарисованные.
При выборе костюма организаторы советуют не забывать, что в нём придётся бежать. Длинные, тяжёлые и жёсткие предметы лучше оставить для фотографий в стартовом городке, а обувь выбрать современную и спортивную. Восемь готовых идей для командных образов — от участников Олимпиады до инженеров, пионеров и домохозяек в бигуди — мы собрали здесь: www.zelenograd.ru/news/62993/