Главная особенность «Юности» — обязательный дресс-код в стиле 70-80-х годов. Участники выходят на трассу в коротких беговых шортах, олимпийках, джинсовых варёнках, ярких повязках, костюмах для аэробики и других узнаваемых образах эпохи кассетных магнитофонов, Олимпиады-80 и газировки из автоматов.

Для мужчин действует отдельное условие: к старту допускают только с усами, бородой или другой растительностью на лице. Настоящими им быть необязательно — подойдут накладные или нарисованные.