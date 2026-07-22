2 августа Зеленоград на несколько часов вернётся в 70-80-е. Участникам ретро-эстафеты «Юность» предстоит не только пробежать дистанцию, но и подготовить образ эпохи.

Главное отличие «Юности» от обычных беговых стартов — обязательный костюм в стилистике 70-80-х. Для мужчин действует дополнительное правило: нужны усы — настоящие или накладные.