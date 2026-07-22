2 августа Зеленоград на несколько часов вернётся в 70-80-е. Участникам ретро-эстафеты «Юность» предстоит не только пробежать дистанцию, но и подготовить образ эпохи.
Главное отличие «Юности» от обычных беговых стартов — обязательный костюм в стилистике 70-80-х. Для мужчин действует дополнительное правило: нужны усы — настоящие или накладные.
Эстафета пройдёт на лыжероллерной трассе за 17-м микрорайоном. В команде два человека, которым нужно поочерёдно преодолеть четыре этапа по 2,8 километра. Заявиться можно в мужском, женском или смешанном зачёте: https://zelrun.com/youth26
Собрали восемь вариантов: от Олимпиады-80 и заводской спартакиады до инженеров с дипломатами и домохозяек в бигуди.
Один из самых простых и удобных для бега вариантов.
Основой могут стать белая олимпийка или футболка с красными деталями, короткие спортивные шорты, высокие носки и повязка на голову. Дополнят образ значки, спортивная сумка и изображение Олимпийского мишки.
Костюм легко собрать из современной спортивной одежды, а его принадлежность к эпохе считывается сразу.
Белая футболка, тёмные шорты, красный галстук и пилотка — готовый командный комплект.
Можно добавить значки, вымпел, одинаковые номера и придумать название отряда. Например, «Быстрые барабанщики» или «Звено имени личного рекорда».
Мужчинам к пионерской форме придётся добавить усы. Исторической точности это не прибавит, но правила эстафеты будут соблюдены
Лосины, гетры, купальник поверх спортивной одежды, яркие повязки и напульсники.
Здесь можно не ограничивать себя в цветах: розовый, бирюзовый, жёлтый и салатовый одновременно только усилят образ.
Перед стартом стоит проверить, чтобы гетры не сползали, а украшения и аксессуары не мешали движению.
Особенно подходящий для Зеленограда образ.
Команда может представить себя сборной завода, лаборатории, института или конструкторского бюро. Понадобятся одинаковые футболки, номера, короткие шорты, повязки и самодельная эмблема.
Название можно сделать частью костюма: «Лаборатория №41», «Быстрые электроны» или «Передовой цех».
Большие очки, клетчатая рубашка, ручки в нагрудном кармане и дипломат.
Образ можно довести до совершенства: добавить свёрнутый чертёж, значок предприятия и выражение человека, который только что успешно сдал на госкомиссию очередное изделие.
Дипломат и чертежи лучше использовать для фотографий.
Цветастый халат, фартук, бигуди, платок, очки и авоська.
Особенно убедительно будет выглядеть команда, в которой оба участника придерживаются бытовой темы. Например, домохозяйка с авоськой и мужчина в халате и тапочках.
Тапочки лучше оставить для стартовой фотографии, а затем переобуться в кроссовки. То же относится к тяжёлой авоське с реквизитом.
Яркий спортивный костюм, крупные очки, бандана, блестящие ткани и кассетник.
Подойдут вещи насыщенных розовых, бирюзовых, фиолетовых и золотистых цветов. Чем заметнее сочетание, тем точнее образ.
Настоящий магнитофон можно заменить картонным реквизитом, маленькой сумкой или изображением аудиокассеты на футболке
Клёш, цветная рубашка, круглая оправа, повязка на голову и знак пацифика.
Для бега образ придётся упростить: вместо длинных расклешённых джинсов лучше взять свободные спортивные шорты или брюки с подходящим рисунком. Длинные бусы и сумки через плечо также безопаснее оставить для фотографий.
Командный вариант — одинаковые цветные повязки, футболки с крупными символами.
Образ должен быть не только узнаваемым, но и пригодным для бега.
Тяжёлые и длинные предметы лучше оставить в стартовом городке, чтобы они не мешали участнику и другим бегунам.
Обувь стоит выбирать современную и спортивную, даже если она не полностью соответствует эпохе.
Эстафета «Юность» пройдёт 2 августа на лыжероллерной трассе в Зеленограде. Регистрация открыта на сайте https://zelrun.com/youth26