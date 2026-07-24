Число ДТП с каршерингом за первое полугодие сократилось на 31%, с такси — на 4,2%. Оба сервиса показывают лучшую динамику, чем Москва в целом: общее количество аварий уменьшилось лишь на 1,2%, а раненых стало даже немного больше.



В мэрии связывают повышение безопасности каршеринга с проверкой пользователей через Mos ID, индивидуальными рейтингами водителей, штрафами и блокировками за опасную езду. Ночью и ранним утром сервисы также предлагают пройти тест на скорость реакции.



Снижение аварийности такси ведомство объясняет обязательной аттестацией водителей, требованием о стаже не менее трёх лет и контролем допуска водителей через информационную систему. Среди других причин называют обновление автопарка — средний возраст московского такси, по данным ведомства, составляет 3 года.



При этом опубликованные мэрией цифры показывают абсолютное число ДТП, на которых качественную аналитику не сделаешь. По каршерингу дептранс также сообщает о снижении аварийности на 100 тысяч поездок за январь—апрель. По такси нельзя установить, связано ли сокращение ДТП с повышением безопасности одной поездки или с изменением количества поездок.