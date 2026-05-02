Тесты запускают не перед каждой поездкой, а только в часы статистически повышенного риска: поздним вечером, ночью и ранним утром. Задача тестирования — оценить концентрацию и скорость реакции водителя.

Решение всё равно за водителем

Тест появляется в приложении перед началом аренды и занимает около 15 секунд. Нужно выполнить одно короткое задание, например, расставить цифры по порядку, найти среди карточек машины каршеринга или пройти проверку на скорость кликов.

Если тест пройден успешно, поездка начинается как обычно. Если нет — аренда всё равно доступна, но приложение присылает уведомление о замедленной реакции и предлагает отказаться от поездки. То есть окончательное решение остаётся за водителем.

Реакция и концентрация снижается не только из-за опьянения, но и по причине обыкновенной усталости или проблемы со здоровьем.

«Сделано это, чтобы неадекватные люди не попадали за руль. Это не „железобетонный“ метод, но какое-то количество людей он отсечет — хуже от этого не будет», — сказал представитель Национального автомобильного союза.

Между тем статистика ГИБДД показывает: каршеринг на московских дорогах становится безопаснее, чем принято считать.

Каршеринг становится безопаснее

Параллельно с внедрением тестов вышла свежая статистика ГИБДД. За первый квартал 2026 года с участием каршеринга в Москве зарегистрировано 66 ДТП — на 28% меньше, чем год назад. Число погибших сократилось вдвое: до двух человек. Пострадавших стало меньше на 23%.

Снижению аварийности способствует в том числе обязательная верификация водителей через Госуслуги, введённая с осени 2025 года: она позволяет заранее закрывать доступ к аренде злостным нарушителям ПДД.

Параллельно сервисы развивают систему рейтинга вождения: аккуратным водителям поездки обходятся дешевле и открывается доступ к премиум-авто.